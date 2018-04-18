Копия Селены Гомес: Наталья Водянова показала девушку своего 16-летнего сына

16-летний сын Натальи Водяновой уже по-настоящему взрослый. Лукас не только активно помогает маме в благотворительной работе, но и уже крутит романы. Свою избранницу молодой человек уже успел представить звездной маме. В Instagram Натальи появилась фото, на котором она запечатлена в компании своих детей, а рядом с Лукасом сидит его возлюбленная Мила Разафи.

— подписала фото Наталья.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

О девушке Лукаса пока ничего неизвестно. Но судя по фото, она — копия Селены Гомес: такие же темные волосы и кукольное лицо. Ее страница в Instagram закрыта, но несколько часов назад в профиле Лукаса появилось их первое совместное фото.

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Фото:Instagram