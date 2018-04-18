У Юлии Началовой растет ребенок— вундеркинд

Певица Юлия Началова нечасто рассказывает о своей дочери Вере, которая родилась в браке с футболистом Евгением Алдониным . А ведь девочка, как выяснил WomanHit.ru из эксклюзивной беседы с мамой Началовой, растет настоящим вундеркиндом.

«Вера моя делает большие успехи. Я поражена ее филологическими способностями. Она просто грандиозно пишет сочинения в пятом классе — я точно так не писала, хотя всегда училась отлично. Использует какие-то сумасшедшие обороты речи, очень много читает. Видно, что она уже из другого поколения детей. Я думаю, если заниматься и уделять время, то реально видны результаты — сейчас очень способные дети», — делится мыслями певица.

Как пояснила Юлия, в семье происходит неожиданная ситуация: ее дочь никто не заставляет читать или учиться, она сама это делает. «У нее есть какое-то творческое начало, и оно явно — в мать. (Улыбается.) Завтра, кстати, у нас конкурс: Вера играет на фортепиано. Будет исполнять ноктюрн Бабаджаняна», — рассказывает артистка.

Для того, чтобы хорошо развивать способности ребенка, Юлия отдала дочь в школу с углубленным изучением иностранных языков. При этом в учебном заведении есть еще и музыкальное отделение, где и учится Вера.

«Она, конечно, очень загружена. Но в рамках ее возможностей. Я считаю, что у ребенка должно быть свободное время, но при этом чтобы не шататься без дела, а заниматься тем, что нравится. А ей нравится все творческое. У нее также есть хорошая черта, которую я только сейчас начинаю приобретать. Как говорится, люди разные и характеры — тоже. Если она за что-то берется, то все доделывает до конца, а мне в середине процесса становится неинтересно, и я переключаюсь на что-нибудь. Причем, она доделывает, даже если это занимает день, два или три. Любая книжка, поделка… И она работает на результат», — поясняет певица.

Впрочем, делать насильно из ребенка артиста Началова не собирается, хотя и признается, что, скорей всего, ее дочь вырастет творческим человеком. «Я не давлю. Я четко ей даю понять: если ты берешься за что-то и выбираешь себе какую-то профессию, лучше делать очень хорошо или не делать вообще никак. Я готова помогать и как мама, и как творческий человек — любую ее идею поддерживать. Но она четко должна понимать: если она что-то выбирает, она должна трудиться. Она очень хорошо понимает, что родилась в семье публичных людей — так получилось, она не виновата, и мы тоже. (Смеется.) Папа — футболист, мама — певица. Когда Вера была маленькой и смотрела по телевизору футбольный матч, ее спрашивали: „Кто там?“ — „Там папа“, — отвечала Вера. А потом начинался „Субботний вечер“, который мама вела с Колей Басковым. И когда ее спрашивали, кто на экране, она отвечала: „Юля Началова“. „А кто в кресле рядом?“ — „А это мама“, — смеясь, вспоминает артистка.

Что же касается спорта, то тут у Веры тоже все в порядке. „У нее гораздо ближе отношения со спортом, чем у меня, — признается Началова. — Думаю, генетически ей легче даются какие-то вещи. Она еще занимается балетом, съездила даже на конкурс в Барселону. У них такая замечательная школа, где преподает хореограф Пермского училища — очень профессиональный человек. И в итоге они в Барселоне заняли первое место“, — заключила Началова.