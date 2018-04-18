Взрослая площадка. Как стать своей в мужской игре

Мое становление как предпринимателя произошло на детских проектах, где коммуникация и общение строятся сразу на нескольких уровнях. Это партнеры, инвесторы, команда, родители и, конечно, сами дети. За десять лет мне не раз приходилось доказывать право на лидерство с совершенно разными аудиториями и вести сложные переговоры с мужчинами.

Выстраивать эффективную коммуникацию намного легче, когда ты видишь, как какие-то вещи тянутся из детства, и как это влияет на принятие решения и какими установками живет человек. Простой пример: мамы часто говорят девочкам, что главное быть красивой, послушной и спокойной. С мальчиками история другая — любопытство всегда поощряется, мамы гордятся тем, что их сыновья способны держать удар, быть лидерами. Конечно, в какой-то момент они считают, что это нормальная и правильная среда и именно в ней и нужно существовать. Кстати, далеко не всем мальчикам в ней комфортно и это тоже считывается сразу. Уже в раннем детстве девочкам в назидание говорят: «Почему ты ведешь себя как мальчик?», вкладывая таким образом установку, что с ними играть предосудительно. Мальчики при этом начинают думать, что девочки недостойны их игр, потому что они тоже часто слышат эту фразу. Мы сами формируем искаженную картину мира. Поэтому, сталкиваясь со сложными переговорами, нужно представить ситуацию как детскую игру, так можно увидеть установки, которыми живут участники вашей дискуссии.

Мужчины часто живут стереотипом, что женщинам в их «песочнице» играть будет сложно, поэтому, приходится проходить фильтр «свой-чужой» и прикладывать усилия. Как только такая проверка будет пройдена, можно вести спокойный диалог. У меня четверо сыновей и у старшего не самый простой возраст сейчас, так вот, чтобы договориться с ним и заслужить доверие, ему нужно дать понять, что я отлично разбираюсь во многих мальчишечьих играх для его возраста. И подобные знания помогает соблюдать спокойствие в сложных переговорах и понимать в каком направлении в них двигаться.

Женская тактика

Все знают, что у женщин очень развита эмпатия, эмоциональный интеллект и интуиция. не следует недооценивать эти природные качества. Иногда женщин воспринимают слабыми, принимая чувствительность за уязвимость, но эта ошибка открывает девушкам отличное пространство для маневра. Женщина может воспользоваться разными эмоциональными тактиками, чтобы позволить мужчинам чувствовать свое превосходство и подтолкнуть к выгодным решениям, когда они даже не подозревают об этом. Я это вижу на примере детей, когда девочки хотят играть в мальчишечьи игры, но со своими правилами и интегрировать в военные действия принцесс и плюшевых мишек. Женщинам всех возрастов проще даются комплименты, им проще легче завести разговор на личные темы, что автоматически создает эмоциональную связь с человеком. Я, например, всегда спрашиваю про детей у своего собеседника, потому что мне этот аспект очень важен. Если есть какие-то сложности, стараюсь вникнуть в проблематику и дать совет, предложить решение проблемы.

Не детские игры

Еще один интересный аспект, который я часто наблюдаю. В подавляющем большинстве мамы закладывают установку мальчикам, что они должны быть самыми сильными, смелыми и всех победить. И мальчики растут в постоянном состоянии соперничества друг с другом и с собой, а общество говорит им, что это нормально. Такая линия поведения прослеживается везде и в том числе, и в переговорах, где мужчины склонны к доминированию. Тут нужно бороться с искушением, не доказывать, что вы лучше них. Напротив, вначале дайте понять, что вы не представляете угрозы: слушайте их не перебивая, тогда мужчины перестают играть «в крутых». Также одной из женских хитростей в переговорах может послужить повторение последних предложений за собеседником с неподдельным, искренним интересом и вопросительной интонацией.

В такой обстановке мужчины чувствуют сигнал поощрения и невольно начинают рассказывать намного больше информации, чем задумывали. Такая тактика дает возможность, понять где были сделаны ошибки, в какие моменты человек теряет над собой контроль. Вот в этот момент и нужно указать на все неточности и показать свою компетентность. Ведь вам стала принадлежать вся необходимая информация, апеллируя к которой можно вести диалог.

Притвориться слабой

В конфликтных и сложных поведениях женщине помогает умышленное инфантильное поведение. Но это касается только партнеров и инвесторов, с детьми такие шутки плохи, так как для них вы гарант стабильности, безопасности и непоколебимости. Такое поведение помогает устранить негатив, дает возможность противоположной стороне, не чувствовать угрозу или агрессию. Благодаря чему сильный конфликт может превратиться в приятное общение. За годы наблюдений за своими коллегами и партнерами, могу сказать, что во многом женщинам удается на отлично справиться с этой уловкой. А еще научиться вести переговоры, вести бизнес и выстраивать коммуникацию помогает воспитание детей. Знаю это на собственном примере. Речь идет о кризисных ситуациях, когда дело связано с их капризами, а порой и истериками. Потому что любая негативная реакция, это не норма поведения, это психологический надлом и боль, которая повлекла за собой такую реакцию.

А что нужно ребенку и взрослому человеку в ситуации, когда ему плохо? Конечно, чтобы его поняли и проговорили с ним его проблемы. Когда у ребенка истерика, ты должен быть спокоен, невозмутим, доброжелателен, не поддаться на провокации со стороны собственного чада и остаться для него гарантом стабильности и любви, чтобы ни происходило. Такой подход очень помогает и в общении со взрослыми. Попробуйте провести тяжелые переговоры с позиции мамы, а ваш оппонент — ребенок, которого обидели и ему плохо, вы увидите, насколько проще будет найти общий язык.