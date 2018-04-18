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О личности Юрия Гагарина рассказали малышам из Войковского
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О личности Юрия Гагарина рассказали малышам из Войковского 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
«Неделя космонавтики» для самых маленьких прошла в школе №717 Войковского района. В эти дни педагоги проводили с детьми уроки, посвященные космосу и личности Юрия Гагарина, а также читали вместе стихи и истории о космосе.
— Детей ждали познавательные беседы о планете Земля, о Солнце и звёздах, о полётах в космос, чтение энциклопедий, — сказал представитель администрации школы. — Также была оформлена тематическая выставка, посвященная Дню космонавтики.
Как сообщили организаторы, работы у школьников получились оригинальные и красочные. (ео)
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