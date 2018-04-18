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Кировчанин поил малолетнего сына водкой, чтобы «сделать из него мужика»
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Кировчанин поил малолетнего сына водкой, чтобы «сделать из него мужика» 

Газета.Ru 2 часа назад
Суд приговорил жителя Кировской области к 10 месяцам исправительных работ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, передает РИА «Новости».
По данным ведомства, мужчина на протяжении длительного времени при своем шестилетнем сыне употреблял спиртные напитки, мешал ему спать и оскорблял.
"Помимо этого, на протяжении двух дней в феврале 2018 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заставлял сына употреблять водку со словами: «что сделает из него мужика». Сын, испытывая страх перед отцом, употреблял спиртное и курил сигареты. После этого мальчика доставили в тяжелом состоянии в инфекционное отделение больницы, где оказали врачебную помощь", — говорится в сообщении.
Полиция рассматривает вопрос о лишении отца родительских прав.
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