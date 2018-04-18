Шестилетний мальчик был потрясен, увидев, что сосед сделал с его другом. То, что он сделал дальше, вероятно, спасло ему жизнь!

Мои родители работали полный рабочий день, поэтому я часто оставался у соседей после школы. У наших соседей было две дочери: 6 и 10 лет. Шестилетняя девочка была моим лучшим другом, и мы часто играли у них на заднем дворе в основном потому, что ее мать ненавидела шум в доме.

Однажды шел дождь, поэтому мы играли наверху. Наверное, мы были слишком громкими, потому что ее мать влетела к нам в комнату и потащила мою подругу вниз.

Я пошел на кухню, чтобы посмотреть, что происходит, и увидел как моя подруга стоит, наклонившись над стулом, а отец бьет ее по спине веткой какого-то кустарника, оставляя кровавые следы по спине и ногам. Наши родители никогда не били нас, поэтому я испугался. Я вернулся наверх и позвонил 911, так как нам говорили делать это в экстренной ситуации. Я сказал оператору, что происходит, и он отправил машину. После этого детские службы регулярно посещали их дом.

Мне никогда не разрешали больше играть в их доме, и мои родители были вынуждены нанять мне послешкольную няню. 20 лет спустя я действительно горжусь тем, что попытался прекратить насильственное нападение на шестилетнего ребенка.