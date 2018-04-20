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Без макияжа Алена Шишкова выглядит как старшая сестра своей 4-летней дочки
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Без макияжа Алена Шишкова выглядит как старшая сестра своей 4-летней дочки 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Модель Алена Шишкова впервые стала мамой в 21 год — девушка родила дочь тогдашнему бойфренду, рэперу Тимати. Из-за работы Алена привыкла постоянно наносить макияж и использовать фильтры в Instagram, но иногда в Сети все-таки появляются ее снимки «без прикрас», на которых блондинка выглядит совсем девочкой.
На днях мама Тимати Симона Юнусова выложила несколько снимков подросшей внучки Алисы вместе с Аленой. Мама и дочка смотрятся очаровательно!
Маленькой Алисе явно очень нравится проводить время с мамой, которая старается не пропускать ни одного важного события в жизни своей дочери, несмотря на серьезную занятость. Впрочем, бабушкино воспитание весьма благотворно сказывается на Алисе: она растет умной и активной девочкой, унаследовавшей от мамы чувство стиля и очаровательные белокурые локоны.
Фото: Instagram
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