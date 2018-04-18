Ещё
Стать благобегуном — помочь детям-сиротам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стать благобегуном — помочь детям-сиротам 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: архив фонда
Благотворительный фонд «Дети наши» уже пятый год проводит акцию «Помогу на бегу», в рамках который любой человек, который хочет регулярно заниматься бегом, получит поддержку единомышленников и сможет помочь детям-сиротам.
Эта акция для тех, кто:
▪ Регулярно бегает и хочет делать это с пользой;
▪ Мечтает начать бегать, но не хватает стимула;
▪ Готов менять мир вокруг себя с каждой пробежкой!
Каждый участник акции не просто регулярно бегает, но и ставит перед собой финансовые цели — привлечь средства на один из проектов помощи детям-сиротам. Тренируясь и предлагая поддержать проект своим друзьям, коллегам, знакомым — благобегуны добиваются отличных физических результатов и меняют ситуацию с сиротством в стране.
За всё время на помощь детям было собрано уже более 2 000 000 рублей. За это время в акции участвовали бегуны из Калининграда и Якутска, Казани и Москвы — ведь бегать можно где угодно!
Проекты, которые благобегуны могут поддержать уже в апреле:
— работа кружка «Шахматы и шашки» в Шаталовском детском доме;
— аренда квартиры для родителей с детьми-инвалидами, которые приехали в незнакомый город на курс реабилитации;
— поддержка электронного приложения «Гид по жизни», которое помогает сотням выпускников детских домов со всей России сориентироваться в самостоятельной жизни;
— летний лагерь для старшеклассников из Сафоновского и Шаталовского детских домов, который поможет им расширить представления о мире за стенами учреждений.
Вступайте в ряды благотворительных бегунов и присоединяйтесь к акции «Помогу на бегу»!
Оставить заявку можно здесь.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что вам нужно срочно удалить из телефона3
Волочкова снялась голой на пляже223
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст12
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии79
«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников14
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение