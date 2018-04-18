Стать благобегуном — помочь детям-сиротам

Благотворительный фонд «Дети наши» уже пятый год проводит акцию «Помогу на бегу» , в рамках который любой человек, который хочет регулярно заниматься бегом, получит поддержку единомышленников и сможет помочь детям-сиротам.

Эта акция для тех, кто:

▪ Регулярно бегает и хочет делать это с пользой;

▪ Мечтает начать бегать, но не хватает стимула;

▪ Готов менять мир вокруг себя с каждой пробежкой!

Каждый участник акции не просто регулярно бегает, но и ставит перед собой финансовые цели — привлечь средства на один из проектов помощи детям-сиротам. Тренируясь и предлагая поддержать проект своим друзьям, коллегам, знакомым — благобегуны добиваются отличных физических результатов и меняют ситуацию с сиротством в стране.

За всё время на помощь детям было собрано уже более 2 000 000 рублей. За это время в акции участвовали бегуны из Калининграда и Якутска, Казани и Москвы — ведь бегать можно где угодно!

Проекты, которые благобегуны могут поддержать уже в апреле:

— работа кружка «Шахматы и шашки» в Шаталовском детском доме;

— аренда квартиры для родителей с детьми-инвалидами, которые приехали в незнакомый город на курс реабилитации;

— поддержка электронного приложения «Гид по жизни», которое помогает сотням выпускников детских домов со всей России сориентироваться в самостоятельной жизни;

— летний лагерь для старшеклассников из Сафоновского и Шаталовского детских домов, который поможет им расширить представления о мире за стенами учреждений.

Вступайте в ряды благотворительных бегунов и присоединяйтесь к акции «Помогу на бегу»!