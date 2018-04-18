Вместо «Синего кита» детей вербует новый паблик-убийца

В среду в распоряжении News.ruпопала листовка, автор которой бьёт тревогу из-за появления в Сети нового паблика-убийцы.

Он пришёл на смену интернет-игре «Синий кит», внушающей школьникам мысли о самоубийстве.

«Ходит новый аналог «Синего кита», дети прикрывают его под словом ВэПэЭн или VPN. Устанавливая эту кодировку на свой гаджет, ребёнок становится вовлечён в игру, исход которой в лучшем случае — порезы на руках. Во Владимире и Рязани уже по три таких случая, власти молчат, но паника нарастает», — сообщает автор.