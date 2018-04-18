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Сибирячка родила четверняшек
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Сибирячка родила четверняшек 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
Сибирячка Марина родила доношенных здоровых четверняшек. Как передаёт «Детстрана.ру», мать чувствует себя хорошо, дети в медицинской помощи не нуждаются.
Новорожденные появились ещё в прошлую пятницу. Врачи решили сделать матери кесарево сечение, чтобы женщине было проще рожать. Друг за другом мир увидели три девочки и один мальчик.
Для Марины это была первая беременность. О количестве малышей супруги узнавали постепенно: на первом УЗИ врачи обнаружили только двух, на втором — нашли ещё одного. И только на третьем УЗИ родители узнали, что они ждут четверняшек.
Примечательно, что женщина забеременела без помощи ЭКО.
Заглавное фото: РИА Новости / Сергей Гунеев
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