Сибирячка родила четверняшек

Сибирячка Марина родила доношенных здоровых четверняшек. Как передаёт «Детстрана.ру», мать чувствует себя хорошо, дети в медицинской помощи не нуждаются.

Новорожденные появились ещё в прошлую пятницу. Врачи решили сделать матери кесарево сечение, чтобы женщине было проще рожать. Друг за другом мир увидели три девочки и один мальчик.

Для Марины это была первая беременность. О количестве малышей супруги узнавали постепенно: на первом УЗИ врачи обнаружили только двух, на втором — нашли ещё одного. И только на третьем УЗИ родители узнали, что они ждут четверняшек.

Примечательно, что женщина забеременела без помощи ЭКО.