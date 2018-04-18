Этот инопланетянин — мой новорожденный малыш?

Первая и такая долгожданная встреча с вашим малышом может обернуться настоящим сюрпризом. Да, это будет вовсе не тот розовенький пухлый купидончик, которого всегда рисовало ваше изображение. Скорее, младенец будет похож больше на инопланетянина… но только в первые несколько дней. Итак, подготовьтесь сами и, главное, подготовьте будущего папу: сейчас мы расскажем подробнее о том, какой он — ребенок сразу после родов.

Оглавление

Что с ним делают?

Как он выглядит?

Бывает и такое

Что с ним делают?

Пуповину еще не перерезали, а маленький комочек уже лежит на животе у мамы, так новорожденный ребенок сразу после родов устанавливает первый внешний контакт с самым родным человеком. Пока выходит послед, акушерки обрабатывают крохе глазки и половые органы раствором, накладывают зажим на пуповину и переносят новорожденного на пеленальный столик, где в специально созданном для адаптации крохи тепле уже проводятся остальные манипуляции. Повторно обрабатывается пуповина, накладывается уже стационарная скобка (которая еще дней десять будет пугать родителей, пока сама не отпадет), с кожи малыша удаляется первородная смазка и меконий — первородный кал. Малыша вытирают насухо, взвешивают, замеряют рост, окружность головки и грудной клетки. На первой и пятой минутах жизни младенец получает первые в своей жизни отметки — по шкале Апгар. Баллы начисляются, исходя из оценки частоты сердцебиения, дыхания, мышечного тонуса, цвета кожи и реакции на введение носового катетера, то есть проверки на рефлексы. Две оценки — первая и вторая — складываются в общую, например, 8/9. Это показывает процесс адаптации малыша к новой для него среде. Теперь неоналотог займется более тщательным осмотром. Врач внимательно изучит конечности малыша, его кожу, все складочки, ноготки, органы чувств, а также проверит врожденные рефлексы. Например, если взять малыша «столбиком», он начнет ножками делать шаги по воздуху. Тем временем акушерки готовят для малыша первый аксессуар — браслетик на ручку с его данными и карточку, которая будет отмечать его бокс. В первые несколько минут своей жизни кроха также получает капли маминого молозева, если кормить ребенка позволяет ее состояние после родов. Это очень важно как для иммунитета крохи, так и для его спокойствия. Еще пару часов за мамой и малышом наблюдают в родильном зале, а затем, если состояние обоих удовлетворительное, переводят в палату, где они уже могут друг друга изучить подробнее.

Как он выглядит?

Вернемся к тому, что на пухлого Купидона новорожденный вовсе не похож, скорее, он зеленоватый, сморщенный, с опухшими чертами лица и закрытыми глазками. Ребенок после родов постоянно спит, иногда пытается рассмотреть маму, кряхтит и кричит. Уверенно умеет делать только две вещи — сосать грудь и пачкать подгузники. Впрочем, мама чаще всего заостряет внимание именно на внешних особенностях:

Деформированный череп. Голова младенца в первые дни больше похожа по форме на яйцо — черепная коробка сплющилась, пока проходила по узким родовым путям. Не переживайте: природа специально сделала кости крохи упругими и мягкими, чтобы они быстро приобретали свою настоящую форму. Круглой маленькая головка становится буквально за несколько дней. Профилактикой ассиметрии черепа будет укладывание малыша в кроватку в разных позах: то на левый бок, то на правый.

Пульсирующий родничок. Ох, скольких мам и пап успело напугать это отверстие в черепе малыша, затянутое тонкой кожей. Это — тоже секрет природы: специальная дырочка в месте, где еще не срослись кости черепа. Со временем вы привыкнете, родничок будет становиться все меньше и окончательно затянется примерно к году.

Синие глаза. Это не что-то, доставшееся в наследство от мамы или папы, а признак всех новорожденных малышей. Радужка еще не обзавелась необходимым пигментом. Свой настоящий оттенок глазки малыша получат только после полугода. Глазки карапуза могут быть сразу после рождения и ярко красными: это свидетельство того, что во время беременности ему не хватало кислорода, или ему нелегко пришлось во время родов. Такое кровоизлияние пройдет само собой через пару дней.

Отекшие черты лица. Возможно, новорожденный ребенок после родов даже не сможет первое время открыть глазки. Еще бы, он столько времени пробыл в жидкой среде! Если ему еще и пришлось на некоторое время остановиться в родовых путях, отека не избежать. Проходит он за несколько часов.

Косоглазие. А если маме все же удалось разглядеть глазки карапуза, здесь тоже сюрприз: скорее всего, они заметно косят. И по этому поводу переживать не стоит: глазные мышцы еще не натренировались держаться ровно и тем более фокусировать взгляд. Потребуется несколько месяцев, чтобы это косоглазость прошла. Для этого придется почаще водить перед малышом игрушками, чтобы он тренировал свои отводящие мышцы глаза.

Синеватый или зеленоватый оттенок кожи. После родов у малыша еще не наладилось кровообращение, совсем скоро все тело младенца станет ярко розовым.

Странное положение конечностей. Ручки плотно сжаты в кулачки, а ножки плотно прижаты к тельцу, все это — свойственный новорожденным гипертонус, который проходит в течение первых трех месяцев его жизни. Такая поза за месяцы беременности стала для карапуза привычным, не так-то легко ему выйти «из зоны комфорта»!

Прыщики на теле малыша. Это — гормональные эритемы, которые могут покрыть тело новорожденного в первые дни его жизни. Мелкие белые прыщики не нужно ничем мазать, такая реакция тела на раздражающую окружающую среду постепенно сойдет на «нет», но будет проявляться в течение нескольких недель.

Длинные ноготки. Вы не представляете, какими длинными они могут быть у новорожденного! Главное — вовремя их подстригать и надевать крохе рукавички-антицарапки, чтобы младенец не повредил себе личико своими хаотичными движениями.

Бывает и такое

Нечасто, но иногда случается, что мама мальчика не обнаруживает на нужном месте яичек. Это важный орган не успел опуститься, и, возможно, застрял в канале. До года все должно пройти само, однако порой мальчикам помогает только хирургическое вмешательство. А мам девочек иногда шокируют кровянистые выделения из половых органов крошки. Ничего страшного, так называемый гормональный криз проходит сам, также, как и выделение из детских сосков молока (бывает и такое!). Немного отекшими после родов могут быть соски малыша и половые органы, что также не должно вызывать волнения родителей. Мама с папой могут заметить в первые дни после появления крохи на свет желтоватый оттенок его кожи. Это — результат образования в маленьком организме билирубина. Желтушка новорожденных для врачей — весьма привычное явление, ускорить ее прохождение может частое прикладывание к груди. Если уровень билирубина завышен значительно, кроху несколько раз в день кладут под специальную лампу. Да, внешних особенностей у только что родившегося малыша немало. Однако, готовы поспорить, что для каждой мамы ее малыш будет самым красивым с первых же минут знакомства. Вместе им предстоит пройти еще столько всего, что такие нюансы очень скоро забудутся, а кроха с каждым днем будет все больше похож на пухлого карапуза из детских книжек.