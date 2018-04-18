Я родился! Первый день новорожденного

Появление на свет — первый и очень серьезный стресс для вашего малыша, ведь он полностью меняет условия своего существования. Теперь он вынужден самостоятельно приспосабливаться к изменениям температуры окружающей среды, световому и звуковому «сопровождению», самостоятельно дышать, есть, переварить и усваивать пищу, осваивать выделительную функцию. Сразу после рождения ребенка врачи родильного дома должны убедиться, что он здоров и справится с этой трудной задачей.

Самый первый день

Первый день жизни новорожденного начинается с его первого вздоха и первого крика, которые являются показателями того, что легкие малыша полностью сформировались и раскрылись. Как только акушерка перерезала пуповину, ребенок попадает на осмотр к врачу-неонатологу.

Врач-неонатолог с помощью электрического отсоса убирает слизь, которая находится во рту и носовых пазухах ребенка, загустевая, она может вызвать затруднение дыхания.

Врач осматривает и оценивает состояние глазных яблок и век малыша, фиксируя отсутствие воспалительных процессов и патологий развития.

После родов кожа малыша покрыта плотной смазкой из жировых клеток и холестерина, которая помогала ему проходить родовые пути. Родовую смазку сразу, еще в родильном зале, смывают, так как она может помешать проведению обязательного осмотра и оценки состояния кожных покровов.

Врач-неонатолог фиксирует частоту сердцебиения малыша, прослушивает с помощью фонендоскопа глубину и частоту его дыхания.

В обязательном порядке проводится осмотр состояния родничка ребенка и костей черепа.

Проверяется правильное формирование костей скелета и работа всех суставов.

Проводится экспресс-осмотр для исключения визуальных признаков генетических заболеваний, например, болезни Дауна.

В завершении первого осмотра врачом-неонатологом малыша взвешивают, измеряют его рост, объем головы и грудной клетки, а также температуру тела.

На основе данных, полученных в результате проведенного осмотра, врач ставит первую в жизни малыша оценку — оценку по шкале Апгар, показатель физического развития и физиологического состояния малыша на момент появления на свет.

Как только осмотр закончен, ребенка пеленают и оставляют вместе с мамой в родильном зале на 2 часа под лампой с подогревом. Как только маму переводят в палату, ребенка также помещают рядом с ней. Конечно, только в том случае, когда не было выявлено никаких опасных для его жизни патологий или нарушений развития. Если в процессе проведения осмотра что-то вызвало вопросы или сомнения, неонатолог может назначить проведение дополнительных анализов или обследований, в том числе и консультации смежных специалистов.

Кожные покровы

В первый день новорожденного особое внимание уделяется состоянию его кожных покровов. Малыш появляется на свет с синеватым оттенком кожи, который быстро, в течение нескольких минут после первого вздоха, когда происходит насыщение крови кислородом, начинает меняться и постепенно становиться привычного, розоватого цвета. Возможно, синева будет присутствовать на кончиках пальце рук и ног еще некоторое время, но в норме на 2-3 сутки она должна отступить. На лице, груди, на разгибательных поверхностях суставов может наблюдаться сыть в виде красных точек размером до 1 сантиметра с желтоватыми утолщениями посередине. Это так называемая токсическая эритема. Вызывается она продуктами жизнедеятельности микроорганизмов, которые постепенно «заселяют» организм малыша. Это состояние не опасно для ребенка и не должно вызывать беспокойства. Через 2-3 дня такая сыть проходит без какого-либо внешнего воздействия. При особо сильных высыпаниях, что случается крайне редко, малышу могут прописать небольшие дозы антигистаминных препаратов. Не должна вызывать опасений у родителей и ярко-красная кожа новорожденного ребенка, первый день его жизни — это первые, непривычные воздействия на его кожу. Например, снятие смазки или непривычное воздействие сухого воздуха и температуры. Именно это и может вызывать такую кожную реакцию. С течением времени, когда в полном объеме начнут работать механизмы адаптации, краснота будет спадать. Много вопросов у молодых родителей вызывают маленькие белые точки на носу или спине малыша. Причиной их появления является закупорка сальных желез, которая проходит к 2-3 неделе жизни малыша. Самое главное не надо пытаться самостоятельно убрать их, в этом случае велика вероятность занесения инфекции.

Неврологические проявления

Необходимо быть предельно внимательным к новорожденному ребенку, первый день жизни можно считать самой первой и самой важной вехой. Иногда в этот день малыш активно демонстрирует неврологические симптомы, например, дрожание подбородка при крике, резкое вздрагивание, временное косоглазие, не до конца открытое веко и т.д. Если врач-неонатолог не счел необходимым назначить дополнительные исследования, эти проявления самостоятельно исчезнут к месячному возрасту, а вызываются они недостатком кислорода, который испытывает организм ребенка в момент родов, и незрелостью головного мозга.

Физиологические проявления

В первый день своей жизни организм малыша испытывает настоящую гормональную бурю. Мало того, что собственный организм настраивается на изменившиеся внешние условия, в организме ребенка могут присутствовать в достаточно большом количестве гормоны матери, концентрация которых в плаценте в момент родов максимальна. Проявляться это может в незначительном увеличении молочных желез, а иногда и в кровянистых выделениях у девочек, которые вызываются отторжением эндометрия матки из-за гормонального сбоя. В этом случае необходимо как можно раньше сообщить об этом врачу. Скорее всего врач успокоит вас, так как такие гормональные проявления рассматриваются в пределах нормы и исчезают достаточно быстро и без какого-либо лечения.

Первый стул

Первый стул новорожденного малыша говорит о том, что произошел необходимый «запуск» работы его пищеварительной системы. Фекалии малыша иногда вызывают испуг и панику у молодых родителей, так как похожи на густую, абсолютно черную смолу. Его называют меконий, такой цвет и консистенция является совершенной нормой. Через 1-3 дня пищеварительная система новорожденного будет заселена необходимой кишечной флорой и каловые массы примут более привычные для нас цвет и консистенцию.

Первая прививка

В первые сутки после рождения в случае положительных оценок «доношенности» и физического здоровья каждому малышу будет сделана первая в его жизни прививка — будет введена вакцина против возбудителей заболеваний гепатитом группы В.