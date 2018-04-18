В России предложили дать мужчинам оплачиваемый декрет

государственной думе предложили предоставлять мужчинам возможность взять непродолжительный декрет. Отпуск должен быть оплачиваемым и начинаться с момента рождения ребёнка, передаёт «Агенство городских новостей Москва».

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Как отметили авторы инициативы, первые недели жизни малыша могут быть самыми тяжёлыми для его матери. Поэтому отцы должны быть освобождены от своих трудовых обязанностей и находиться в это время только со своими супругами.

На сегодняшний день декрет на ребёнка может взять только один член семьи. В большинстве случаев декрет берут матери, однако такая возможность есть у отцов, бабушек и дедушек.

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