Ещё
В России предложили дать мужчинам оплачиваемый декрет
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России предложили дать мужчинам оплачиваемый декрет 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
В государственной думе предложили предоставлять мужчинам возможность взять непродолжительный декрет. Отпуск должен быть оплачиваемым и начинаться с момента рождения ребёнка, передаёт «Агенство городских новостей Москва».
Фото: Monkey business / fotolia.com  Заглавное фото: Shutterstock
Как отметили авторы инициативы, первые недели жизни малыша могут быть самыми тяжёлыми для его матери. Поэтому отцы должны быть освобождены от своих трудовых обязанностей и находиться в это время только со своими супругами.
На сегодняшний день декрет на ребёнка может взять только один член семьи. В большинстве случаев декрет берут матери, однако такая возможность есть у отцов, бабушек и дедушек.
Читайте нашу статью об отпуске по уходу за ребёнком для отцов: Папы в декрете
Аист на крыше: последние новости
Этот инопланетянин - мой новорожденный малыш? Я родился! Первый день новорожденного Сибирячка родила четверняшек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что вам нужно срочно удалить из телефона3
Волочкова снялась голой на пляже223
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст12
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии79
«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников14
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение