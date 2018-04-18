Что купить к родам

В народе считается, что покупать малышу что-то заранее нельзя. Мол, примета скверная, а родные и друзья подарят все, что нужно. И даже больше, потому что опыт бабушек, тетушек, троюродных сестер и внучатых племянниц, вне сомнения, универсален и не подлежит обсуждению. Однако в XXI веке полагаться исключительно на приметы как-то непрогрессивно. Только представьте: мамочка пережила стресс во время родов, начала справляться с послеродовой депрессией, ей надоели кабинеты и больничные коридоры. Полная надежд на новую счастливую жизнь с малышом, она возвращается домой и видит следующее: кроватка по цвету не подходит к детской, ванночка, которую отдали знакомые, вся в трещинах, игрушки не соответствуют возрасту, пеленать негде, коляска скрипит… Зато памперсов очень много, но и они, как выясняется позже, не очень подходят ребенку. Понятное дело, что эта ситуация слишком утрирована, но, тем не менее, не далека от истины. Поэтому, чтобы избежать ненужных стрессов, быть уверенной в том, что у малыша есть все и именно то, что хотела мамочка, лучше все спланировать и приобрести заранее. К тому же выбор и покупка приданного для малыша побуждают у будущей мамы только хорошие мысли, что благотворно сказывается на беременности. В этой статье мы приведем список того, что необходимо малышу и маме в первые 5-6 месяцев после родов.

Одежда

Ее нужно много, поскольку малыш часто срыгивает, да и памперс может сползти и протечь. Желательно, чтобы в гардеробе ребенка были изделия из таких тканей, как ситец, лён, фланель. Обязательно к рождению ребенка следует купить следующее:

распашонки 5-6 шт. (от 25 руб.);

ползунки на широких лямках с заклепками на них же 3-5 шт. (от 100 руб.);

чепчики тонкие 2 шт. : один после купания, второй под шапочку на прогулку (от 20 руб.);

чепчики теплые 1-2 шт. (от 30 руб.);

пеленки тонкие 7-10 шт. (от 50 руб.);

пеленки толстые 3-5 шт. (от 60 руб.);

носочки 3-4 пары, из которых желательно хотя бы одни из натуральной шерсти (от 200 руб.);

комбинезоны детские от 2-5 шт. (от 350 руб.);

детские боди 4-5 шт. (от 350 руб.);

кофточки от 5-6 шт. (от 200 руб.).

Если получается так, что день рождения ребенка выпал на холодное время года, то ко всему вышеперечисленному добавляется:

теплый конверт (от 1000 руб.);

теплый комбинезон (от 1500 руб.);

теплая шапочка (от 300 руб.).

Также нужно учесть, что хотя бы один-два комбинезона или бодика должны быть «парадно-выходными», для походов в гости или в больницу. Отличать одежду на выход должна частота ее использования. При желании для такого случая можно приобрести комплект одежды (от 1500 руб.). Будущей маме также необходимо позаботиться о паре нужных вещей у себя в гардеробе:

бюстгальтер для кормления, минимум 2 на смену (от 550 руб.);

прокладки для бюстгальтера 2 пачки (от 200 руб.);

удобные футболки 2 -3 шт., не стесняющие движений (от 100 руб.);

обувь на плоской подошве для прогулок (от 300 руб.).

Не стоит забывать и о месте хранения вещей:

пластмассовый комод (от 700 руб.), где позже можно хранить игрушки ребенка, хорошо подойдет на первое время;

пеленальный столик, совмещенный с комодом (от 2500 руб.), (альтернатива первому варианту) который в дальнейшем можно будет переоборудовать под обычный комод.

Прогулки, походы в гости и другие путешествия

Уже прошли те времена, когда рождение ребенка означало, что мама привязана к дому. Нынче есть разные средства для передвижения с малышом. Прежде всего — коляска. Лучше всего выбирать коляску трансформер (от 6000 руб.), а к ней обязательно взять:

сетку от комаров (от 200 руб.);

чехол дождевик (от 200 руб.).

Очень важно, чтобы в комплекте с коляской шла сумка, закрепляющаяся на поручне коляски, в которую можно сложить все необходимое: бутылочку, одежду на смену, подгузники, соску, игрушки и т.д. Если таковой нет, можно взять отдельно (от 1200 руб.). Если у вас есть автомобиль, то в данном случае необходимым приобретением будет автолюлька (от 2500 руб.). Также нужно купить слинг (цена от 1800 руб.) и слингокуртку на холодное время года (от 4000 руб.). Слинг — это такой шарф, который обеспечивает нахождение малыша рядом с мамой, а последней — свободные руки. Слингокуртки выполняют ту же функцию, только они уберегают от переохлаждений и простуд. Конечно, у такой формы переноски есть и отрицательная сторона — при неправильной укладке ребенка в слинг, вы рискуете его здоровьем, а в случае неосторожного движения ребенок первый попадет под удар. Для тех, кто не желает носить слинг, но хочет, чтобы ребенок был рядом, рекомендуем рюкзаки-переноски (от 2000 руб.).

Как известно, большую часть времени малыш спит. Поэтому очень важно правильно оборудовать место для сна. Самое необходимое в детской комнате:

кроватка, желательно с регулируемыми бортиками (от 5000 руб.);

матрас, жесткий с наполнителем из кокосового волокна (от 2000 руб.), или гречневой шелухи (от 1500 руб.). Мягкий матрас может негативно сказаться на позвоночнике ребенка, а пружинный матрас может оказаться неудобным для малыша;

чехол на матрас водонепроницаемый (1000 руб.),

клеенка (вместо чехла), 2 шт. (от 150 руб.);

одеяло шерстяное (от 500 руб.);

одеяло байковое (от 400 руб.);

детский плед (опционально) (от 1500 руб.);

мягкие бортики для кроватки (от 1000 руб.);

комплекты постельного белья, 2 шт. (цена комплекта от 1000 руб.).

Если сложилось так, что нет возможности поставить кроватку ребенка рядом с местом сна мамы, то тогда нужно купить радионяню (от 2600 руб.). Ее хорошо купить так же для того, чтобы можно было спокойно отлучиться в другую комнату, не боясь за малыша. В этом списке нет подушки, поскольку врачи ортопеды не рекомендуют малышам спать с подушкой вплоть до 2-х лет.

Кормление

Ничто не вызывает так много споров и вопросов, как процесс кормления: кормить грудью или смесью, использовать ли молокоотсос, когда начать прикорм ребенка и т.д. Как организовать этот процесс, каждая мамочка решает сама для себя. Поэтому из списка ниже необходимо выбрать только те товары, которые вписываются именно в вашу концепцию кормления ребенка:

пластиковые бутылочки, 2-3 шт. разных размеров, для питья и для смеси (от 200 руб., наборы от 1000 руб.);

соски на бутылочки (от 200 руб.);

молокоотсос, желательно поршневой (от 1500 руб.)

молокоотсос электрический, как альтернатива поршневому (от 1600 руб.);

силиконовая ложечка для прикорма (от 200 руб.);

слюнявчики, 2-3шт. (от 200 руб.);

стерилизатор для посуды (от 2600 руб.);

ниблер — специальная соска с дырочками, в которую можно положить кусочек фрукта или овоща и дать малышу (от 250 руб.);

набор ершиков для мытья бутылочек и сосок (цена за комплект от 280 руб.);

пустышки, 2-3 шт. (от 300 руб.).

Кроме того, если вы часто ходите с малышом в гости или на длительные прогулки, то стоит приобрести:

термосумку для бутылочки (от 300 руб.);

футляр для пустышки (от 150 руб.).

Также необходимо позаботиться о комфорте мамы во время кормления. Можно себе в помощь использовать подушки 2-3 штуки: под спину, под руки с малышом и под ноги (от 500 руб.). А можно купить специальное кресло, которое может раскачиваться (от 15500 руб.).

Купание и гигиена

Очевидно, что без этого пункта никуда, поскольку, только соблюдая чистоту и правила гигиены, можно предотвратить появление болезнетворных бактерий в организме малыша. Кроме того, купание — это не только полезная процедура, но и увлекательное времяпрепровождение с вашим ребенком: малыш плещется в воде и взаимодействует с вами и с игрушками, радуется смене обстановки. В этом процессе вам может пригодится следующее:

ванночка для купания, цена будет зависеть от того, какую вы берете:

— классическая (от 500 руб.); — анатомическая (от 700 руб.); — на подставке (цена подставки от 1500 руб.);

надувной подголовник для купания (от 250 руб.);

водный термометр (от 200 руб.);

лежак-горка для ванной (от 300 руб.);

мягкое махровое полотенце, желательно с капюшоном (от 800 руб.);

резиновые игрушки для ванной (наборы от 120 руб.);

ковшик или кувшин (от 100 руб.);

мыло детское (от 50 руб.);

детский шампунь (от 200 руб.);

средство для купания младенцев (от 200 руб.);

масло после купания (от 250 руб.).

Также, для соблюдения гигиены малыша потребуются:

детский увлажняющий крем (от 50 руб.);

ватные палочки (от 100 руб.);

ватные диски (от 50 руб.);

влажные салфетки (от 200 руб.);

присыпка (от 200 руб.);

подгузники (средняя цена: от 500 руб.);

детская расческа для волос (от 60 руб.);

ножницы с закругленными концами для стрижки ногтей (от 280 руб.);

детский порошок для стирки детских вещей (от 65 руб.);

кондиционер для стирки (от 80 руб.).

Если дома сухой воздух, то пригодится увлажнитель воздуха (от 1500 руб.). О гигиене мамочки тоже не стоит забывать. Для этого ей необходимо следующее:

дезодорант без запаха (от 150 руб.);

гель для душа без запаха (от 140 руб.);

крем от растрескивания сосков (от 300 руб.);

силиконовые накладки на грудь (от 160 руб.).

Игрушки

Развитие ребенка, независимо от того, какой век на дворе, начинается с игрушек. После первого месяца жизни малыши начинают активно ими интересоваться, изучать и играть. Поэтому очень важно обеспечить их разнообразие для ребенка. Вот примерный список того, что может заинтересовать вашего малыша:

погремушки, 2-3 шт. разных размеров и форм (от 25 руб.);

развивающий коврик с мягкими дугами (от 1150 руб.);

подвесная карусель в кроватку (от 560 руб.);

неваляшка (от 200 руб.);

юла (от 200 руб.);

мягкие игрушки небольшого размера 3-4 шт. (от 100 руб.);

мягкие кубики (от 250 руб.).

Нужно помнить, что ребенок стремится познать мир по-разному, в том числе пробуя на зуб свои игрушки. Поэтому нужно следить за качеством материала, из которого они сделаны, чтобы их было легко мыть или стирать, если это мягкие изделия.

Способы сэкономить

Как можно убедиться из всего вышеперечисленного, к рождению ребенка нужно купить довольно много разных вещей, что может выйти очень и очень дорого. Предусмотреть все затраты и купить все в один момент, скорее всего, не получится, а после рождения ребенка уже не будет достаточно времени на поиск нужного соотношения «цена-качество», и в спешке и панике придется брать первое, что попадется, скорее всего, недешево. Это и есть главный аргумент в пользу покупки приданного для малыша до его появления. Новоиспеченным родителям будет гораздо легче, если детская будет обставлена так, чтобы было уютно и удобно, все полезные мелочи будут под рукой, а голова не будет занята вопросами в духе «Сколько нам еще нужно денег, чтобы у ребенка было все самое нужное и самое лучшее?». Вот несколько правил, как облегчить себе жизнь. В первую очередь, нужно выписать все, что понадобится маме и малышу. Для удобства можете скопировать списки из этой статьи и распечатать. Далее, пройдитесь по всем пунктам и отметьте, что у вас уже есть (не удержались и купили что-то, подарки друзей, а если это не первая беременность, то, возможно, какие-то вещи остались с младенческого периода вашего первого ребенка). Список покупок стал немного меньше.

Доски объявлений

Просмотрите сайты объявлений вашего города, там, наверняка, можно найти хорошие вещи по цене в несколько раз ниже магазинной. Например, с рук можно взять кроватку без матраса, коляску, автолюльку, стульчик для кормления. Одним словом — мебель. Мы не будем рассматривать здесь ситуацию, когда можно попросить знакомых одолжить что-либо из своих вещей, поскольку круг знакомых у всех разный, а возможности этих самых знакомых — тем более.

Совместные покупки

Еще один способ сэкономить, который очень популярен в последнее время, это совместные покупки. Это когда несколько человек объединяются для заказа товаров оптом, непосредственно у магазина. Найдите того, кто занимается этим сами, или найдите таких же мамочек, как и вы, и вместе узнайте условия: магазины, с которых ведется покупка, ассортимент, сколько процентов берет поставщик и прочие нюансы. Таким способом хорошо заказывать разные мелочи, вроде бутылочек, пустышек, игрушек, чехлов на коляску и детскую одежду.

Подарки

Конечно, не стоит забывать про подарки. Наверняка вас спросят, что лучше подарить вам с малюткой. В таком случае тоже лучше упомянуть полезные, но не особо дорогие вещи: одежду, пеленки, игрушки, бутылочки. В конце концов, скорее всего, то же самое подарили бы и без предварительных расспросов. Подытожим. Чтобы подготовиться к появлению в вашей семье нового маленького человечка и избежать при этом ненужной тревоги и паники, необходимо:

составить список всего, что понадобится матери и малышу, желательно по категориям;

рассмотреть разные варианты приобретения товаров (доска объявлений, совместные покупки, магазины);

определиться с тем, когда и что покупать так, чтобы успеть к рождению малыша, и начать осуществлять покупки.

Но самый главный совет такой: успокойтесь, настройтесь на позитивный лад и представьте, как вам будет хорошо с вашим ребенком в комфортной обстановке, созданной вами. И еще, чтобы более рационально потратить деньги на подарки для новорожденного, посмотрите наш ролик «Сколько уходит на маленького ребенка и как сэкономить».