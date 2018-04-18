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«В отношениях с сыном особенно важно сохранять границы»: интервью с блогером Татьяной Родионовой
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«В отношениях с сыном особенно важно сохранять границы»: интервью с блогером Татьяной Родионовой 

Letidor.ru 29 минут назад
Фото: Letidor.ru
Телеканал Nick Jr. и сеть парикмахерских Birdie запустили совместную акцию по мотивам мультсериала «Санни Дэй» про 10-летнюю Санни — хозяйку собственного салона красоты, которая решает любую проблему при помощи расчески, заколок и позитивного настроя. «Летидор» побывал на мастер-классе по созданию оригинальных причесок от Санни, где встретился и пообщался с известным в «Инстаграме» блогером Татьяной Родионовой (@rodionovatatyana) и узнал о том, как мама троих детей все успевает и остается такой позитивной и жизнерадостной.
Татьяна Родионова (@rodionovatatyana)
Татьяна — вы один из популярных блогеров «Инстаграма», который рассказывает о семье. У вас трое прекрасных детей, вы регулярно посещаете мероприятия, держите салон красоты, успеваете уделить внимание животным, которые у вас живут, участвуете в благотворительности, путешествуете. А еще ведете очень душевный блог. У нас один вопрос: как это возможно? Скажу честно, я стараюсь разумно делегировать полномочия. У нас есть няня, она же помогает по дому, в салоне есть управляющий директор и еще есть семейный водитель, который помогает с развозом детей, ведь всех каждый день нужно куда-то возить, причем одновременно и в разные стороны (Смеется.).
Тем не менее, конечно, я с утра до вечера занята разными делами, потому что обеспечивать жизнедеятельность большой семьи это большой труд.
Татьяна Родионова с дочерьми
Где вы берете ресурс на такую активную жизнь? Как восстанавливаете силы и что можете посоветовать другим мамам? Я стараюсь составлять график. Потому что очень важно грамотно распределять свои силы. Если напланировать в день кучу дел, то, конечно, не хватит сил их выполнить, от чего накапливается раздражение и потом вообще ничего не хочется делать. А если запланировать два дела и их выполнить, то испытываешь чувство удовлетворения, а значит появляются силы идти дальше. Татьяна, нам очень нравится ваш стиль воспитания «от сердца». Вы представляетесь доброй и в меру строгой мамой. Как сохранить баланс: быть одновременно строгой, требовательной и лучшей?
Ну, здесь мне на помощь приходит мой собственный опыт из детства. Психолог посоветовала мне вспоминать какие-то случаи из детства, когда я обижалась на маму, потом думать, а как бы я хотела, чтобы мама себя вела. И вести себя так со своими детьми. Пока мне это помогает. Недавно под одной из фотографий в блоге вы написали, что вас снимал сын. И вам нравится то, какой он видит вас. На фото вы получились очень ласковой, светлой. Думаю, каждая мама мечтает быть такой в глазах своего сына. В чем секрет? Как построить с сыном прекрасные отношения?
Мне кажется, с сыном надо вести себя как с мужчиной. То есть не суетиться, не лезть с вопросами, особенно со своим мнением.
Мужчины не любят лишнюю женскую эмоциональность, а еще больше не любят, когда женщина пытается ими руководить.
Поэтому если относиться с любовью, но соблюдать личные границы, то отношения с сыном будут теплые и доверительные. Публикация от Tatyana Rodionova (@rodionovatatyana) 7 Мар 2018 в 9:03 PST  Вы рассказывали, что когда Ваня был маленьким, он был очень активным, даже гиперактивным ребенком. Бывал ли случаи, когда вы впадали в панику и думали «Я не знаю, что с этим делать»? Как вы справлялись с этим чувством? Да, в панику я впадала часто, признаюсь даже до недавнего времени. В таких случаях мы с мужем держали семейный совет и обращались к специалистам. Сначала к неврологам, потом к нейропсихологам и психологам. И сейчас мы так же решаем проблемы — соблюдая рекомендации. Татьяна, вы воспитываете детей активными и стремитесь развивать их в различных направлениях. А как вы считаете, сегодня мультсериалы развивают ребенка? Учат ли полезным навыкам? Да, конечно. Мультсериалы — это современные сказки. Сказки всегда были неотъемлемой частью формирования личности человека. В них описываются жизненные ситуации, но в сказочных обстоятельствах и учат детей как ориентироваться в реальном мире.
Мультики могут развивать лидерские качества, учить детей доброте и настоящей дружбе.
Сегодня, благодаря мультсериалам, дети могут научиться даже навыкам предпринимательства. Например, мы с удовольствием смотрим мультсериал про успешную девочку-владельца салона красоты. Он называется «Санни Дэй» и идет на телеканале Nick Jr. в удобное для нас время — 11:45 по будням и выходным.
Как вам кажется, чтобы гармонично выстроить отношения с детьми, нужно самому сохранить в себе ребенка? Как не потерять с детьми контакт? Ну, сохранять в себе ребенка можно только в тех областях, в которых проявляется креативность и раскрепощенность (Улыбается.). А то некоторые взрослые порой слишком увлекаются своим внутренним ребенком, и думаешь, лучше бы они свою ответственность развивали. Татьяна, расскажите, как у вас получается столько лет сохранять контакт с мужем? Судя по фотографиям, конфетно-букетный период еще в самом разгаре. В чем секрет вашего счастья? Секрет семейного счастья — быть благодарным. Это самое главное и важное качество в человеке.
Надо быть благодарным за все, что дает муж.
За детей, за поцелуй после работы, за чтение детям. Тогда ему захочется давать больше и больше. Публикация от Tatyana Rodionova (@rodionovatatyana) 11 Фев 2018 в 9:33 PST  Ваш аккаунт наполнен красивыми, жизнерадостными фотографиями. И совсем не видно «изнанки». Считаете ли вы, что блогер должен быть на 100% выворачивать свою жизнь и быть во всем откровенным со своей аудиторией? Какие стороны своей жизни вы не считаете нужным показывать своим подписчикам? Конечно, страничка не передает всей многогранности нашей жизни, и это нормально. Даже ежедневные Stories, которые я снимаю, как есть, все равно транслируют лишь кусочки жизни. За кадром остается домашняя работа, капризы детей, плохое настроение. Мы же все люди и бываем не в очень хорошем настроении. Вот этим я не считаю нужным делиться с другими. Зачем? Зачем людям мое плохое настроение? Мне от него самой не очень, так зачем я буду выплескивать это на других.
Нет. Со своим плохим настроением я сама справлюсь, зато лучше поделюсь со всеми своим хорошим настроением и энергией.
Должен ли блогер быть для своих подписчиков авторитетом? И кто для вас авторитет? Насчет авторитета, я точно знаю, что никому ничего не должна, кроме своей семьи. Если для кого-то авторитетно мое мнение — это личное дело каждого человека. У меня тоже есть несколько авторитетов, в первую очередь мой муж. Это человек, которого я уважаю и мнение которого для меня приоритетно во многих сферах жизни. Ну и еще некоторые люди, фотографы, например, на которых я ориентируюсь. Фото: Instagram/@rodionovatatyana
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