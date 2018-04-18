Интерактивный семинар для родителей проведут в Митине

В Митине во Дворце творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» 24 апреля состоится интерактивный семинар для родителей «Поощрение и наказание». Начало 18.00. Об этом сообщила представитель ГБОУДО Анфиса Кудрявцева.

— Также в этот день с 16.00 до 18.00 в рамках проекта «Родительская приемная» пройдут бесплатные консультации. Педагог-психолог Наталия Беляева поможет мамам и папам разобраться в причинах поведения ребенка. К примеру, почему он застенчив или, наоборот, агрессивен. Не общается с другими детьми, не слушается взрослых, — пояснила Анфиса Кудрявцева. — Также будет проводиться диагностика готовности к обучению в школе.

Консультации и семинар пройдут по адресу: Ангелов переулок, д. 2, корп. 2. Вход свободный.