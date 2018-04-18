Хотите родить гения? Занимайтесь спортом!

Чем активнее родители, тем умнее ребенок

Регулярные физические упражнения и активный образ жизни благотворно влияют на телесное и душевное здоровье, а также помогают нам чувствовать себя увереннее и счастливее. Но недавние исследования, о результатах которых пишет издание The Deccan Chronicle, подтверждают, что спорт может быть полезен и для будущих поколений.

В частности, авторы исследования обнаружили прямую зависимость между регулярными занятиями спортом у родителей и высоким интеллектом у ребенка. Так, дети активных родителей проявляли больше способностей к обучаемости и демонстрировали более высокий уровень IQ, чем сыновья и дочери тех, кто предпочитали более пассивный образ жизни

Ученые предполагают, что такая зависимость может быть обусловлена тем, что физическая активность положительно влияет на качество спермы отца. Вера Ермакова

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