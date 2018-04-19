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ГВ после года: за и против
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ГВ после года: за и против 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
«Долгокормление — это радость и польза для мамы и ребёнка!»
Наталия, 25 лет, мама Ильи (1 г. 9 мес.)
Помню, ещё беременная приходила к подруге и очень удивилась, когда перед дневным сном она дала грудь своему 1,5-годовалому сыну. Но потом прочитала прекрасные книги, которые убедительно доказывали, что кормить после года можно и нужно, это огромная польза для психики и здоровья малыша, средство успокоения и связи с мамой.
Изначально я была настроена кормить до самоотлучения, сейчас немного снизила планку: хотя бы до 2 лет, а там как пойдёт. Считаю, что кормление грудью в этом возрасте сильно облегчает мне жизнь!
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