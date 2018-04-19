Каких стрессов во время беременности нужно избегать?

СодержаниеБеременность не болезнь — мне можно все!Страхи будущей материЧто происходит с малышом внутри?Правильное отношение к стрессам

Беременность для многих женщин — чудесное время в ожидании появления малыша на свет. Однако кроме того, что оно наполнено приятными хлопотами, состояние будущей мамы может быть омрачено переживаниями и страхами. Чаще всего они являются последствиями пережитых стрессов или жизненных трудностей.

Поэтому когда женщина беременна, важно, чтобы близкие поддерживали ее, оберегали от негативных факторов окружающей среды и отрицательных эмоций. Однако не только муж, родители и друзья должны трепетно и бережно относиться к ней. Она сама — главный заботливый человек по отношению к себе и маленькой жизни, которая развивается внутри.

Психологи, занимающиеся сопровождением женщин во время беременности, с уверенностью говорят о том, что не всегда самый серьезный вред плоду причиняет пережитый женщиной стресс — часто больший вред наносит ее отношение к неприятностям и тревога за жизнь и здоровье будущего ребенка.

Желая избежать стресса во время беременности, многие женщины начинают верить в мифы, чтобы обезопасить от негативного влияния себя и своего малыша. Как на самом деле влияет стресс на плод и будущую мать, рассказываем в этой статье.

Беременность не болезнь — мне можно все!

Такое утверждение является оборотной стороной тревоги во время беременности. Не зная, как справиться с волнением и беспокоясь за жизнь и здоровье будущего ребенка, многие женщины начинают верить в то, что беременность не является каким-то особым состоянием и не требует изменений в образе жизни.

Думая о том, что вынашивание ребенка это естественный процесс и временный период, они склонны не концентрироваться слишком на своем самочувствии и не изменять привычкам. Исходя из этого, они продолжают вести образ жизни, к которому привыкли и который им нравится: занимаются спортом или его экстремальными видами, активно отдыхают, не ограничивают себя в еде и напитках, не отказываются от вредных привычек.

Во время беременности можно все — это миф, следовать которому может быть очень опасно. Беременность действительно не болезнь, а естественный процесс превращения женщины в мать и появления малыша на свет. Однако рассматривать ее как нечто само собой разумеющееся и не вносить никаких изменений в свою жизнь — является беспечностью, которая может дорого стоить.

Будущая мать может действительно вести активный образ жизни, отдыхать, двигаться и питаться так, как она делала это до своего интересного положения, только при условии, если она прекрасно себя чувствует и не имеет никаких противопоказаний от врача. Думать о своем самочувствии время беременности, лишний раз беречь и ограждать себя от потенциальных опасностей и вреда — является заботливым и ответственным отношением к себе и будущему малышу.

Страхи будущей матери

Мифы о беременности связаны со страхами. Женщина боится сталкиваться со стрессами, потому что считает, что их влияние может сильно навредить ребенку. Беременные женщины чаще всего впечатлительны и ранимы, поэтому они склонны сильно волноваться здоровье малыша, и это волнение может превратиться в навязчивую фобию. Чего боится беременная женщина?

Что во время родов что-то пойдет не так — врачи окажутся недостаточно компетентными, она не справится с родовой деятельностью; во время появления ребенка на свет с ним случится что-то плохое — он застрянет в родовых путях, ему что-то нечаянно повредят, запутается в пуповине, родится с психологическими или физиологическими патологиями. Некоторые женщины боятся умереть во время родов.

Все эти страхи, с одной стороны являются нормальной реакцией на свое интересное положение и заставляют женщину относиться к себе более заботливо и предупредительно, а с другой — провоцируют выброс стрессовых гормонов в кровь, что на самом деле может отрицательно сказаться на развитии и самочувствии будущего ребенка.

Личный опыт

Моя беременность была долгожданной и желанной. Я вместе с мужем ожидала появления малыша на свет. В конце первого триместра беременности я попала на сохранение в больницу. Беспокойство и тревога за жизнь малыша, которые захлестнули в этот момент, заставили меня броситься на поиск информации о том, что происходит с ребенком, когда мать на ранних сроках лежит на сохранении. Читая книги и статьи на эту тему, я переживала очень много страха. Он касался того, что медикаментозное вмешательство окажет негативное влияние на развитие малыша. Моя тревога возросла так сильно, что я не могла избавиться от мысли о том, что ребенок родится с патологиями — у него будет задержка интеллектуального развития или речи, он не будет физиологически развиваться так, как положено другим детям, его нервная система будет отличаться нестабильностью. После выписки из больницы и до конца беременности я жила в постоянных тревогах — мысли о том, что с моим ребенком что-то не так, не давали мне покоя. Сейчас малышу 3 года, у него повышенный уровень тревожности, других отклонений нет. У меня на фоне навязчивых фобий во время вынашивания появились панические атаки. Сейчас я прохожу психологическую реабилитацию.

Подобный пример демонстрирует очень сильные негативные последствия материнской тревоги во время беременности. Как отражаются сильные волнения мамы на еще не родившемся ребенке?

Что происходит с малышом внутри?

Специалисты говорят о том что, до 10 недель развития плода, он надежно защищен от стрессовых гормонов маткой, так как в этот период она находится в полости малого таза. Однако плод только начинает развиваться, и все его системы подвергаются становлению, поэтому важно, чтобы мать не сталкивалась с сильными стрессами. Во втором триместре беременности сильный стресс у женщины может вызвать недостаточное поступление ребенку кислорода и питательных веществ.

Если женщина переживает хронические волнения на протяжении всей беременности, то гормоны стресса у нее постоянно повышены и ребенок воспринимает такой гормональный фон как норму. Поэтому у тревожной мамы может родиться тревожный ребенок.

Во время третьего триместра организм женщины готовится к появлению малыша на свет и тогда, сильный стресс может спровоцировать преждевременные роды. Женская физиология это очень мудрая система — воспринимая выброс гормонов стресса как опасность, организм может вытолкнуть ребенка из себя, считая преждевременные роды более безопасным процессом.

Правильное отношение к стрессам

Беременность это тот период для женщины, во время которого следует придерживаться «золотой середины»: не относиться к вынашиванию ребенка беспечно, подвергая его опасностям, и «пропускать» все стрессы через себя, но и не впадать в сильную тревогу, которая может стать хронической и навредить как малышу, так и будущей матери.

Что может сделать женщина, чтобы беременность протекала хорошо, и она сама была спокойна за себя и малыша? Относиться заботливо к своим ощущениям и потребностям, прислушиваться к тому, что происходит внутри, доверять своей интуиции проявлять внимание к физическому самочувствию.

Когда женщина вынашивает плод, между ней и будущим малышом налаживается тесная связь. Если она будет лучше слышать себя и своего ребенка, представлять его здоровым и счастливым, создавать себе условия хорошего настроения и общаться с приятными людьми, заботится о своем здоровье, то в ее кровь будут попадать гормоны радости и счастья, что благополучным образом отразится на здоровье будущего ребенка.

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