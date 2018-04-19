Новосибирец пустился в бега вместе с ребенком, скрывая его от матери

Житель Новосибирска на протяжении пяти лет скрывает от бывшей супруги совместного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Новосибирской области. Приставы объявили новосибирца в розыск.

Выяснилось, что сибиряк разлучил своего сына с матерью сразу же после его рождения. Октябрьский районный суд постановил, что мальчик должен жить с матерью. Отец же не скрывает, что сразу же после рождения сына он не желал, чтобы тот рос с матерью. Теперь мужчина с ребенком намеренно переезжает с места на место.

Женщина последний раз видела своего малыша в 2013 году. А в ноябре 2017 года Новосибирский областной суд лишил отца-беглеца родительских прав, однако мужчина все равно не желает вернуть ребёнка бывшей супруге.