Ещё
Новосибирец пустился в бега вместе с ребенком, скрывая его от матери
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новосибирец пустился в бега вместе с ребенком, скрывая его от матери 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Житель Новосибирска на протяжении пяти лет скрывает от бывшей супруги совместного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Новосибирской области. Приставы объявили новосибирца в розыск.
Выяснилось, что сибиряк разлучил своего сына с матерью сразу же после его рождения. Октябрьский районный суд постановил, что мальчик должен жить с матерью. Отец же не скрывает, что сразу же после рождения сына он не желал, чтобы тот рос с матерью. Теперь мужчина с ребенком намеренно переезжает с места на место.
Женщина последний раз видела своего малыша в 2013 году. А в ноябре 2017 года Новосибирский областной суд лишил отца-беглеца родительских прав, однако мужчина все равно не желает вернуть ребёнка бывшей супруге.
В пресс-службе УФССП России по Новосибирской области со ссылкой на ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что сейчас отец-одиночка может быть в городе Чита Забайкальского края, а в марте 2018 года его заметили на трассе «Улан-Удэ — Чита».
АиФ-Новосибирск: последние новости
Жительница Новосибирска родила четверняшек и впервые стала мамой Власти поддержат новосибирскую семью, в которой родились четверняшки В поисках традиций Сибири. «Сибирский Гурман» отыскал рецепты пельменей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что вам нужно срочно удалить из телефона4
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст17
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии81
Едва не покусанная пчелами Бледанс показала грудь3
Квитко озадачила фанатов своим бюстом153
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение