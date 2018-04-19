Первая неделя после родов: 8 ценных подсказок для тревожных мам

Новоиспеченные мамы переполнены счастьем, и это неудивительно. Однако забота о младенце — это новый опыт, включающий то, о чем многие даже не задумывались! После прочтения нашей статьи тревожная мама будет чувствовать себя гораздо увереннее, оставшись с малышом один на один.

Не бойтесь звуков

Младенцы издают множество звуков, и это нормально: они часто срыгивают после кормления, икают, чихают. В общем, малыши издают те же странные звуки, что и взрослые люди.

Еще новорожденные плачут. И плачут очень часто.

Так они выражают свои переживания, ведь плач — единственная подвластная им форма общения.

С его помощью они сообщают, что голодны или им нужно сменить подгузник, что их надо взять на ручки, они устали или просто в плохом настроении.

Не стоит теряться, если ребенок плачет, наоборот, попробуйте несколько вещей: покормить его или проверить подгузник. В этом нет ничего предосудительного — вы не экстрасенс и не обязаны всегда предугадывать желания ребенка.

Если малыш не перестает плакать, а попытки покормить или поменять памперс не принесли успеха, вполне возможно, что он просто чувствует усталость. Вместо того, чтобы пытаться играть или развлекать ребенка, попробуйте уютно устроить его в кроватке и понаблюдайте, не поможет ли это успокоить малыша.

Обустройте детскую кроватку правильно

Кроватка или люлька — это важная часть жизни младенца. А правильно обустроенная кроватка облегчит вам существование — положите две простыни и водонепроницаемый матрасик на матрас самой кроватки.

Тогда, если простыни испачкаются, будет гораздо проще перестелить кровать — просто уберите верхний слой!

Вам не придется разбирать, просушивать и складывать все заново.

Будьте готовы кормить новорожденного по 8-12 раз в день

Да, младенец может есть 8-12 раз в день. И не надо удивляться — они активно растут и нуждаются в непрерывном питании для быстрого и комфортного развития.

Если в первую неделю жизни ваш ребенок ест много, но все равно теряет вес — не пугайтесь, это нормально. Младенец может потерять до 1/10 от своего веса при рождении за первые пять дней. Не стоит переживать, к десятому дню жизни он наберет их вновь.

Кроме того, присмотритесь к поведению малыша. Младенцы могут сильно терять в весе, если незаметно засыпают во время кормления или отказываются от груди или бутылочки.

Если ребенок не хочет есть продолжительное время, следует незамедлительно обратиться к педиатру и обсудить методы питания малыша.

Когда младенец наберет необходимый ему вес, то сообщит вам: начнет отказываться от лишнего приема пищи.

Выработайте режим кормления

Кормление по часам станет главной задачей в течение дня. Чтобы облегчить этот процесс, устройтесь поудобнее — это понравится и вам, и ребенку.

Отнеситесь к кормлению серьезно, потому что вам придется провести много времени за этим занятием.

Некоторые мамы продумывают свой досуг, пока ребенок ест. Например, они читают книгу или листают любимые журналы.

Приготовьтесь менять подгузник минимум пять раз в день

После того как мы обсудили кормление, надо вспомнить, что бывает после… Будьте готовы менять в среднем по четыре мокрых подгузника и один или более с кое-чем посерьезнее.

Кое-что посерьезнее будет похоже на кашицу горчичного цвета, если вы кормите грудью, или желтого и коричневатого, если вы используете смесь.

Свыкнитесь с мыслью, что интересоваться содержимым подгузника — это необходимость.

Ведь то, что выходит из вашего ребенка, является прямым отражением состояния его здоровья.

Подстройтесь под режим сна младенца

Новорожденные спят много. Нет, очень много! Для них естественно спать по 16-17 часов в сутки. Но не стоит радоваться большому количеству свободного времени — этого не будет, так как младенцы спят по одному-два часа и потом просыпаются.

17 часов — это если все сложить вместе.

Купайте малыша осторожно

Большинство новоиспеченных родителей сильно нервничают перед первым купанием новорожденного.

Лучшей техникой будет действовать нежно, заботливо и никуда не торопиться.

Прежде чем приступить к первому купанию, убедитесь, что взяли все необходимые принадлежности.

Особенно аккуратным нужно быть с пупочной ранкой. Ее можно слегка промачивать салфеткой или спонжем. Можно также во время купания крохи в ванне положить теплую губку ему на животик. Это поможет ребенку быстрее согреться и защитит пуповину. Холодный воздух может шокировать малыша, он станет суетливым и беспокойным в воде, что не принесет никому радости.

Прежде чем приступить к купанию, выключите кондиционер, закройте окна и нагрейте помещение.

Не забывайте о себе

Несомненно, вы уже подготовили все необходимое для малыша, но… что насчет вас?

Приобретите несколько вещей конкретно для себя, чтобы первая неделя материнства прошла как можно лучше.

Например, купите красивую бутылку с водой. Маме очень важно не испытывать жажду, особенно в период грудного вскармливания. Носите бутылку с собой, чтобы убедиться, что вы выпиваете достаточное количество воды в день.

Еще одна необходимая вещь — удобная подушка.

Подумайте над приобретением веселой подушки в форме пончика для поднятия настроения или просто уютной и мягкой подушки, которой можно комфортно подпереть спину, если понадобится.

Не забывайте о перекусе! Скорее всего, у вас не будет достаточно времени на приготовление не то что изысканных блюд, а даже самых обычных. Поэтому позаботьтесь о себе и запаситесь перекусом, который поддержит вас в течение дня.

Наконец, не перегружайте себя!

Если вы перенесли кесарево сечение, то поначалу будете испытывать дискомфорт и неприятные ощущения, но вскоре это пройдет.

Старайтесь много отдыхать и не бойтесь просить близких о помощи в уходе за новорожденным.

Приятного и счастливого материнства!

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!