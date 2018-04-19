Житель Новосибирска пять лет скрывает сына от матери

Житель сибирской столицы, сразу после рождения ребенка, забрал его от матери и пустился в бега. При этом делает он намерено, постоянно меняя место проживания. В ноябре прошлого года Новосибирский областной суд лишил отца-одиночку родительских прав, но мужчина, несмотря на вердикт, отказался вернуть малыша бывшей супруге.

Мать маленького мальчика уверена, что их сыну угрожает реальная опасность. Как сообщает «Сибкрай.ru», сейчас мужчина может находиться в Забайкалье, поскольку в марте он двигался по трассе «Улан-Удэ — Чита» и получил штраф за нарушение правил дорожного движения.

Фото: pixabay.com.