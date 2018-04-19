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Дима Билан показал красавицу-маму в день ее рождения
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Дима Билан показал красавицу-маму в день ее рождения 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Мама знаменитого певца Димы Билана вчера, 18 апреля, получила множество цветов, подарков и поздравлений. Нина Дмитриевна Белан отметила день рождения, а ее знаменитый сын не позабыл упомянуть об этом событии в соцсетях. Дима Билан поделился в Instagram фотографией мамы с красивым букетом.
Мама сегодня празднует свой день рождения! Мамульчик, уже все сказал тебе лично! Мы, твои дети, всегда рядом с тобой! 😍😍😍 Любиииииииим!❤️
подписал снимок Дима Билан.
Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 18 Апр 2018 в 12:50 PDT  В комментариях под фото можно найти множество добрых поздравлений и пожеланий в адрес Нины Дмитриевны. Пользователи также отметили, что она прекрасно выглядит: «Мама очаровательна!», «Какая красивая и молодая мама». Поздравила женщину даже Алла Пугачева.
Долгих лет жизни твоей маме. Ты счастливый человек‼️
написала она в комментариях.
Дима тут же передал эти слова маме, немало ее удивив.
Ну, Алла Борисовна — вы душа❣! Мама растерялась и ответила вот так: «Надо же! Спасибо ей! Ей бы здоровья, счастья, всего-всего!» Не корректировал ничего😌😃,
ответил певец.
Напомним, Нина Дмитриевна родила Диму Билана 24 декабря 1981 года в роддоме города Усть-Джегута (Карачаево-Черкесская республика). Также у певца есть старшая сестра Елена и младшая сестра Анна. Фото: Instagram @bilanofficial
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