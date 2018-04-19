Дима Билан показал красавицу-маму в день ее рождения

Мама знаменитого певца Димы Билана вчера, 18 апреля, получила множество цветов, подарков и поздравлений. Нина Дмитриевна Белан отметила день рождения, а ее знаменитый сын не позабыл упомянуть об этом событии в соцсетях. Дима Билан поделился в Instagram фотографией мамы с красивым букетом.

Мама сегодня празднует свой день рождения! Мамульчик, уже все сказал тебе лично! Мы, твои дети, всегда рядом с тобой! 😍😍😍 Любиииииииим!❤️

подписал снимок Дима Билан.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 18 Апр 2018 в 12:50 PDT В комментариях под фото можно найти множество добрых поздравлений и пожеланий в адрес Нины Дмитриевны. Пользователи также отметили, что она прекрасно выглядит: «Мама очаровательна!», «Какая красивая и молодая мама». Поздравила женщину даже Алла Пугачева

Долгих лет жизни твоей маме. Ты счастливый человек‼️

написала она в комментариях.

Дима тут же передал эти слова маме, немало ее удивив.

Ну, Алла Борисовна — вы душа❣! Мама растерялась и ответила вот так: «Надо же! Спасибо ей! Ей бы здоровья, счастья, всего-всего!» Не корректировал ничего😌😃,

ответил певец.

Напомним, Нина Дмитриевна родила Диму Билана 24 декабря 1981 года в роддоме города Усть-Джегута (Карачаево-Черкесская республика). Также у певца есть старшая сестра Елена и младшая сестра Анна. Фото: Instagram @bilanofficial