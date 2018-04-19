Звёзды, которые стали мамами в юности

Это известная певица является, пожалуй, самой молодой мамой среди голливудских звезд. Арета, на счету которой 18 статуэток Грэмми, родила своего первенца в 12 лет! Малютка Кларенс появилась на свет за два месяца до тринадцатого дня рождения звезды (28 января 1955 года). А через два года подросшая Арета родила второго ребёнка — сына Эдварда. При этом юная Франклин активно занималась развитием музыкальной карьеры, а воспитанием детей занималась её родная тетя. Надо отдать должное Арет: несмотря на раннее материнство, она добилась большого успеха в профессии, став певицей с мировым именем, и родила ещё двоих детей (в 1964 году сына Тэдди Ричардса, а шесть лет спустя — Келафа). Сегодня состояние звезды оценивается в 60 млн долларов, а имена отцов своих детей она по-прежнему предпочитает не афишировать.

Джейни Линн Спирс

Звёздной карьере младшей сестры Бритни Спирс , увы, не суждено было развиваться так же стремительно. Забеременев в 16 лет, Джейни отказалась от главной роли в сериале, благодаря которому она начинала набирать неплохую популярность. Плюс к этому, отец ребёнка — 19-летний Кейси Олдридж, не только не планировал вести Спирс под венец, но и признавать отцовства не хотел. Однако вопреки всем сложностям, в 2008 у юной звезды родилась дочь Мэдди, которой молодая мама уделила максимум внимания и заботы. Только когда малышка подросла, Джейми вновь вернулась в шоу-бизнес: уже не в качестве актрисы, а кантри-исполнительницы, выпустив в 2014 году свой первый альбом. Кстати, в это же время младшая Спирс вышла замуж — её избранником стал бизнесмен Джейми Уотсон, с которым Джейни встречалась целых три года.

Соланж Ноулз

Ещё одна молодая мама в звездной семье: младшая сестра Бейонсе отправилась под венец в 17 лет, в тот же год родив сына. И снова «хэппи энда» не случилось — со своей школьной любовью футболистом Даниэлом Смитом Соланж рассталась через три года после свадьбы.

Первое время Ноулз также сожалела и о своей ранней беременности, однако позже, осознав всю прелесть материнства, стала называть своего сына не иначе, как «самое большое благословение в жизни». Соланж даже посвятила младшему Смиту песню. Возможно, певица пересмотрела свои взгляды и на отношения, ведь в 2014 году Соланж вновь вышла замуж — на этот раз за клипмейкера Алана Фергюсона, который почти вдвое старше Ноулз.

Главная героиня знаменитой «Американской семейки» вышла замуж в 18 лет, и уже через год на свет появился её первенец — единственный сын Маноло. Правда, семейная идиллия была недолгой: спустя два года после свадьбы колумбийская актриса и её возлюбленный расстались — начинающая звезда решила не мучить себя и близких разладившимися отношениями.

Воспитывая сына своими силами, София смогла найти время и возможности для профессиональной реализации: из модельного бизнеса Вергара пришла на телевидение и стала актрисой. К слову, Маноло часто сопровождает свою знаменитую мать на светские рауты, так что непосвящённые журналисты нередко принимали его за молодого любовника звезды. Однако не так давно София вышла замуж и вместе с мужем подыскивает суррогатную мать, поскольку мечтает испытать радость воспитания крохи ещё раз.

Как и София Вергара, Лера довольно рано стала мамой — в 18 лет. Ещё будучи студенткой, она познакомилась с музыкантом группы «Ласковый май», с которым и пошла к алтарю. Несмотря на рождение сына, в браке пара прожила всего два года, после чего последовал развод. Самое интересное, что родители выбрали для своего первенца необычное имя: мальчика назвали Жаном — да-да, в честь знаменитого Жан-Клода Ван Дамма ! В то время Лера была большой поклонницей актёра, так что долго раздумывать над именем сына не пришлось.

Первый ребёнок у певицы появился ещё до наступления совершеннолетия: дочь Дашу Анжелика родила в 17 лет. Как рассказала в одном из интервью Агурбаш, ответственность за появление малышки, а также воспитание и обеспечение дочери всегда лежали на её плечах. А главным помощником певицы была её мама. Что касается семейной жизни, то с отцом девочки — белорусским актером и режиссером Игорем Линевым, Анжелика прожила в браке два года. Сейчас певица также воспитывает двух сыновей — Никиту и Анастаса.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» познала радость материнства чуть позже своих коллег — в 19 лет. Вопреки неблагоприятным прогнозам — на втором месяце беременности врачи стали настаивать на её прерывании, Вера решила рожать. В итоге роды прошли успешно, и Брежнева родила девочку Соню. И хотя с отцом ребёнка, политиком Виталием Войченко, спустя несколько лет брака певица рассталась, о ранней беременности не жалеет. Кроме того, в 2009 году у старшей дочери артистки появилась сестричка Сара, а Вера вновь стала мамой.

Опыт раннего материнства хорошо знаком и Славе: певица впервые стала мамой в 18 лет, когда на свет появилась дочь Саша. Семейная жизнь с отцом ребенка у Сланевской не задалась, пара рассталась, и чтобы прокормить себя и малышку Анастасия трудилась на нескольких работах.

К счастью, период одиночества сменился счастливой встречей и последующим браком с бизнесменом Анатолием Данилицким. В конце 2011 Слава подарила любимому мужу дочь Антонину.

В списке молодых мам среди отечественных звезд также значится и бывшая солистка группы «Тату». Первый ребёнок, дочь Виктория, появилась у певицы в 19 лет. На момент рождения девочки у Юлии уже были сложности в отношениях с отцом ребёнка, неудивительно, что вскоре после родов пара окончательно распалась.

Через пару лет певица вышла замуж за Парвиза Ясинова и снова стала мамой, родив сына Самира. Однако спустя четыре года, возлюбленные решили разойтись. Как призналась звезда, она по-прежнему мечтает о большой семье, планируя родить ещё мальчика и девочку.

Самая известная российская модель впервые стала мамой на заре своей карьеры: через месяц после свадьбы в 2001 году с лордом Джастином Портманом у 19-летней Натальи родился сын Лукас. Кстати, беременность не помешала работе будущей звезды — будучи на восьмом месяце, Водянова продолжала много сниматься. А спустя всего шесть недель после родов вышла на подиум! Счастливые родители решили не ограничиваться одним ребёнком, и через пять лет у звездной пары родилась дочь Нева, а еще через год — сын Виктор. Но несмотря на большую семью, брак Наталье и Джастину сохранить не удалось.