У разнорасовой пары родились двойняшки с разным цветом кожи

Чего только не увидишь в нашей жизни! Каждый день появляются новые доказательства того, что природа способна на настоящие чудеса. Например, как в случае с этими молодыми разнорасовыми родителями. У них на свет появились двойняшки с разным цветом кожи: одна девочка светленькая, а вторая — темнокожая и темноволосая. Малышек назвали Анайей и Милой.

Очаровательные девочки родились у 20-летней Ханны и 24-летнего Кайла чуть больше полугода назад с разницей в 20 минут. Медики были поражены тем, что дети оказались совершенно разными. Одной из них досталась мамина европейская внешность, а вторая была похожа на папу с африканскими корнями.

С тех пор как девочки немного выросли, и Ханна стала с ними каждый день гулять, к ней на улице постоянно подходят люди и спрашивают: «А они обе ваши дочки?», «Какие разные малышки! Одну удочерили?», «Они родные сестры?», «Как такое могло случиться?».

Первое время это очень расстраивало Ханну и Кайла, по со временем они привыкли к такой реакции и перестали реагировать на шутки по-поводу внешности девочек.

Девушка говорит, что они с мужем и сами сначала очень удивились появлению на свет «разноцветных» двойняшек.

«Когда девочки появились на свет, мы с парнем не могли поверить своим глазам», — сказала Ханна в своем интервью журналистам.

Как говорят родители, малышки прекрасно ладят между собой. И если их разлучить, то они практически всегда начинают капризничать.

Такой вот поразительный и очень милый сюрприз преподнесла этой паре жизнь!