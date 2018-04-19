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У разнорасовой пары родились двойняшки с разным цветом кожи
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У разнорасовой пары родились двойняшки с разным цветом кожи 

Карельские вести 13 минут назад
Фото: Карельские вести
Чего только не увидишь в нашей жизни! Каждый день появляются новые доказательства того, что природа способна на настоящие чудеса. Например, как в случае с этими молодыми разнорасовыми родителями. У них на свет появились двойняшки с разным цветом кожи: одна девочка светленькая, а вторая — темнокожая и темноволосая. Малышек назвали Анайей и Милой.
Очаровательные девочки родились у 20-летней Ханны и 24-летнего Кайла чуть больше полугода назад с разницей в 20 минут. Медики были поражены тем, что дети оказались совершенно разными. Одной из них досталась мамина европейская внешность, а вторая была похожа на папу с африканскими корнями.
С тех пор как девочки немного выросли, и Ханна стала с ними каждый день гулять, к ней на улице постоянно подходят люди и спрашивают: «А они обе ваши дочки?», «Какие разные малышки! Одну удочерили?», «Они родные сестры?», «Как такое могло случиться?».
Первое время это очень расстраивало Ханну и Кайла, по со временем они привыкли к такой реакции и перестали реагировать на шутки по-поводу внешности девочек.
Девушка говорит, что они с мужем и сами сначала очень удивились появлению на свет «разноцветных» двойняшек.
«Когда девочки появились на свет, мы с парнем не могли поверить своим глазам», — сказала Ханна в своем интервью журналистам.
Как говорят родители, малышки прекрасно ладят между собой. И если их разлучить, то они практически всегда начинают капризничать.
Такой вот поразительный и очень милый сюрприз преподнесла этой паре жизнь!
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