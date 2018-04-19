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«Коммандос» на тренировке. Занятия новоуренгойских первоклассников насмешили интернет
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«Коммандос» на тренировке. Занятия новоуренгойских первоклассников насмешили интернет 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Новом Уренгое пользователи сети обсуждают детей, ползающих по снегу под присмотром взрослого.
Большинство, вернее сказать, почти все поддерживают такое времяпровождение, за исключением нескольких человек. Корреспонденту ИА «Север-Пресс» удалось связаться и с автором видео, и с мамами детей.
Сначала они обеспокоились судьбой женщины, которая сопровождает ребятишек.
«Я очень переживаю за нашего воспитателя. У нас такая система образования, что неизвестно, откуда можно получить выговор. Лишь бы это не вывернули. Я за то, чтобы дети играли в подвижные игры, гуляли в любую погоду, не сидели в помещении. Наша воспитательница хорошая, она реально с ними работает, позволяет, именно «позволяет», двигаться, прыгать, бегать, ползать», — сказала одна из родительниц.
Нам удалось выяснить, что неординарную прогулку совершают воспитанники школы-сада. А на видео — первоклассники с воспитательницей, которая занимается с ними во вторую половину дня.
«Воспитатель молодец, что придумывает развлечения для детей, а не просто стоит как надзиратель и орет: там не стой, туда не ходи, и так далее. Сейчас в детсадах воспитатель выведет детей и уткнется в телефон», — говорит одна из мам первоклассников.
Автор видео тоже беспокоится, «как бы чего не вышло»: «Бегали они на территории детского сада у нас под окном. Было интересно за ними наблюдать. К таким занятиям я нормально отношусь, это же дети. Что им ещё делать на улице зимой — бегать, играть, валяться в снегу, так и должно быть».
Пользователи шутят: сейчас американцы увидят и скажут, что «Россия подготавливает разведку, и новые санкции выдвинут».
Мамы первоклассников говорят: «Коммандос тренируется. Эту страну не победить!»
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