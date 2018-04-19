Прикосновение купидона: мальчик родился с безумно очаровательной родинкой

«Когда вырастет, он будет пользоваться сумасшедшим успехом у девушек», — говорит бабушка малыша. И с ней не поспоришь! Ведь такой милой родинкой могут похвастаться немногие! 19 ноября этого года Кэндис Джонсон и Нил Бейли стали родителями во второй раз. Их новорожденный сын появился на свет абсолютно здоровым и весил 3,8 кг.

Своим появлением малыш произвел настоящий фурор. Сначала о нем говорила вся больница, потом соцсети, а теперь о Лиаме пишут во всех лондонских газетах. Почему мальчик привлек к себе столько внимания? Что в нем такого необычного?

Лиам стал вторым ребенком в семье. Он невероятно осчастливил своих родителей, так как они хотели именно сына. Но звездой СМИ его сделала уникальная особенность, а именно миниатюрное родимое пятно на голени в форме сердечка. Это крошечное «прикосновение купидона» покорило всех сотрудников больницы и жителей Лондона.

«Я думаю, что сердечко на ножке Лиама — это яркое доказательство нашей любви», — сказала мама Кэндис журналистам.