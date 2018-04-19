ФСС РФ рассказал о пособиях по материнству

Специалисты ведомства ответили на самые частые вопросы граждан.

Максимальная сумму пособия в этом году составит 282 тыс. руб. за 140 дней декрета. Если беременность многоплодная или роды прошли с осложнениями, сумма выплат и длительность отпуска увеличатся и составят 194 дня и 391 тыс. руб. соответственно. Для расчета пособия используют зарплату будущей мамы за два прошлых года.

Если женщина трудится в разных местах по совместительству, то, если она два предыдущих года работала в тех же компаниях, то пособие назначается по каждому из мест работы; если же она меняла работу, то пособие будут выплачивать только в одной компании по выбору женщины. Справки о зарплате с предыдущих мест работы учтут, рассчитывая пособие.

Вместо матери взять отпуск по уходу за ребенком и даже получать выплаты могут отец или работающие бабушка или дедушка. Для этого им надо написать заявление работодателю и предоставить справку с места работы мамы малыша о том, что она не пользуется отпуском. В этом случае родственник, который ушел в отпуск по уходу за ребенком, будет получать ежемесячное пособие из ФСС.

Если женщина, находясь в отпуске по уходу за первым ребенком, ждет второго, то в такой ситуации она может либо остаться в текущем отпуске, либо выйти из него и оформить новый. В этом случае для расчета пособия будут использовать данные о среднем заработке за предыдущие два года перед выбранным отпуском, но из расчетов исключат отпуск по уходу за первым ребенком и дни болезни. Чтобы увеличить пособие, женщина может заменить годы отпуска: к примеру, вместо 2017 и 2016 взять 2015 и 2014 гг., если в то время она зарабатывала больше.

В случае, если ребенок пошел в детский сад, то право на пособие теряется, если за ребенком фактически ухаживают воспитатели детсада. Сохранить выплаты можно только в том случае, если мама или другой член семьи, одновременно и находящийся в отпуске, и работающий неполный рабочий день, сам ухаживает за ребенком, посвящая этому большую часть времени.