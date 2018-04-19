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Запретить деские коляски. Минтранс подготовил проект единых правил для метро
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Запретить деские коляски. Минтранс подготовил проект единых правил для метро 

Strelka Magazine 42 минуты назад
Фото: Strelka Magazine
Министерство транспорта разработало проект единых правил для российского метро, на который в будущем могут ориентироваться региональные власти.
Многие положения повторяют существующие в Москве правила, но некоторые из пунктов сформулированы жестче. Так, рекомендация уступать места в вагоне беременным женщинам, инвалидам, пожилым людям и пассажирам с детьми перешла в разряд обязанностей. В той же категории размещено положение о необходимости снимать со спины и плеч «объемную ручную кладь» — сумки и рюкзаки.
Предлагается также запретить перевозить детей в колясках, запускать дроны и другие летательные аппараты, а также находиться в метро без одежды: действующие правила предусматривают лишь запрет на перемещение босиком. Предполагается, что перевозить можно будет только складные велосипеды, причем упакованные в чехлы.
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