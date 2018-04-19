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Дети Воскресной школы научились искусству росписи пасхальных игрушек
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Дети Воскресной школы научились искусству росписи пасхальных игрушек 

Наш Теплый стан 59 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
В воскресенье для учащихся Воскресной школы при храме Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане был проведен мастер-класс по росписи пасхальной игрушки с помощью техники эбру.
Мальчики и девочки расписывали деревянные заготовки — пасхальные яйца. Дети не только украсили пасхальные яйца удивительными и неповторимыми рисунками, но и получили море радости от процесса, сообщается на официальном сайте храма.
Справка: эбру — это рисование на воде, рисование жидкостями. Нанесение одной жидкости на поверхность другой создает невероятный эффект, в результате чего получаются неповторимые узоры, которые можно перенести на твердую поверхность — бумагу, дерево, ткань.
Наш Теплый стан: последние новости
В библиотеке № 169 взрослые и дети делали пасхальные открытки
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