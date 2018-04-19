Дети Воскресной школы научились искусству росписи пасхальных игрушек

В воскресенье для учащихся Воскресной школы при храме Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане был проведен мастер-класс по росписи пасхальной игрушки с помощью техники эбру.

Мальчики и девочки расписывали деревянные заготовки — пасхальные яйца. Дети не только украсили пасхальные яйца удивительными и неповторимыми рисунками, но и получили море радости от процесса, сообщается на официальном сайте храма.

Справка: эбру — это рисование на воде, рисование жидкостями. Нанесение одной жидкости на поверхность другой создает невероятный эффект, в результате чего получаются неповторимые узоры, которые можно перенести на твердую поверхность — бумагу, дерево, ткань.