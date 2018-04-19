Появились родители, которые из принципа не включают мультфильмы и не дают планшет. Чем они занимают детей?

Мы почитали посты в группе Zero Screen Time Childhood, немного ужаснулись их сектантскому подходу, но нашли и немало полезного. В конце концов, многие родители всерьез не представляют, как можно занять детей, если мультфильмов под рукой нету.

Итак, 10 занятий, которыми дети screen-free родителей заменяют мультфильмы и просмотр роликов на YouTube.

Сумка с игрушками

«Когда мы с детьми идем в ресторан или отправляемся в путешествие на самолете, взамен планшета мы берем сумку с игрушками. Там обычно лежат машинки, мелкие игрушки, книжки, какие-нибудь карандаши и наклейки. Этого хватает, чтобы отлично занять детей, не включая им мультфильмы»

Стиральная машина

«Моей дочери год и она обожает сидеть и смотреть, как крутится белье в стиральной машине. Это лучше любых мультфильмов!»

Кормушки для птиц

«Мы повесили несколько кормушек для птиц на уровне окна, и моя дочь каждое утро залезает на подоконник и подолгу наблюдает за птичками. Завтрак она обычно ест глядя не в экран, а в окно»

Прогулки на природе

«Моей дочери 10 и она никогда не смотрела мультфильмов. В данный момент они с отцом гуляют в парке и наблюдают за птицами, потом они придут домой и запишут, что видели, после у нее будет урок скрипки, потом — опять прогулки с клубом скаутов, после плавание, а потом мы опять погуляем и будем готовиться ко сну»

Игры на кухне

«Меня часто спрашивают, как я справляюсь с детьми — им 3 года и 8 месяцев — без мультфильмов. Отвечаю. Малышка любит смешивать муку с водой и возиться в этом, старшый сын помогает мне с готовкой. Мы включаем музыку 60-х и болтаем обо всем на свете»

Зеркало

«Мой сын 2,5 лет недавно 20 минут бродил по дому, держа перед собой зеркало и рассматривая отражение разных предметов. Это так здорово — видеть, как они исследуют мир, если только дать им такую возможность!»

Часть квартиры, в которой «можно все»

«Мой сын никогда в жизни не смотрел мультфильмов, но он всегда был о-о-очень активным и он постоянно требует, чтобы я с ним играла. Я делаю это с радостью, но иногда это жутко выматывает. Я организовала ему в квартире пространство, в котором можно все — там он собирает пазлы, режет бумагу, может разводить беспорядок. Хотя, признаю, воспитывать активного ребенка, не имея возможности посадить его перед экраном, бывает непросто»

Наблюдение за растениями

«Сегодня я попросила дочь найти на клумбе все цветы желтого цвета. Она целых полчаса ходила вокруг клумбы, рассматривала цветы и разговаривала сама с собой, пока я отдыхала»

Минимальное количество игрушек

«Мой сын жутко активный, в полтора года он мог спокойно пройти 3 километра после купания и не устать. А уложить его спать практически невозможно. В какой-то момент я решила убрать все его игрушки и оставить одну-две. И это помогло! Через неделю я заметила, что он стал играть более вдумчиво, больше использовать свое воображение и научился подолгу играть сам с собой»

Коробка с машинками

«Я сделала для своего трехлетки настоящий карьер с гравием и экскаваторами! Он обожает его. Взяла картонную коробку, разрисовала ее изнутри и насыпала на дно мелких камней, а после поставила туда игрушечные машинки. Обычно я ставлю эту коробку на стол, чтобы младший не мог до нее добраться и наестся камней. А старший играет с удовольствием»

Напоследок, несколько советов от членов группы о том, как максимально оградить своего ребенка от просмотра мультфильмов.

«Если мы приходим к детскому врачу и в приемной работает телевизор, я прошу посадить нас в отдельную комнату ожидания, в которой не было бы экранов»

«Я считаю это нормальным, придя на детский праздник, попросить всех родителей не включать детям мультфильмы, потому что у нас дома это не принято»

«Если я прихожу с детьми в ресторан, и там работает телевизор, я всегда вежливо прошу выключит его. Либо сажаю детей спиной к экранам»

«Я знаю, что в школах сейчас выдают детям компьютеры и никто не следит за тем, как много они сидят в смартфонах. Поэтому мои дети на домашнем обучении»