Рассказ о том, как гинеколог отговорил девушку делать аборт

Довод этого врача прогремел как гром среди ясного неба. Вместо убийства нерожденного ребенка у него появилась идея «получше».

— Здравствуйте, доктор, мне нужна ваша помощь! Я не могу найти себе места, не знаю, что делать дальше… У меня есть ребенок, которому еще не исполнилось и года, а недавно я узнала, что жду второго. Мне очень не хочется, чтобы мои детки были почти одногодками.

— Хорошо, — сказал доктор, — но чем я могу вам помочь?

— Я хочу сделать аборт, хочу, чтобы вы прервали эту беременность.

После минуты молчания доктор сказал:

— Кажется, у меня есть идея получше. И этот вариант будет более безопасным для вашего здоровья.

Девушка с облегчением выдохнула и заулыбалась, так как она уже начала думать, что доктор не захочет выполнить ее просьбу.

Он сказал:

— Как я понял, вам не хочется растить сразу двоих маленьких детей. Вот что я могу вам предложить: давайте убьем вашего первого ребенка! Так вы сможете отдохнуть немного, пока не родится второй, и не навредите своему организму. Какая разница, кого убивать?

Беременная с ужасом воскликнула: «Что вы такое говорите, доктор! Кошмар! Убить ребенка — это же самое настоящее преступление!».

— Не спорю, — ответил гинеколог, — но как я понял, вы сами ХОТИТЕ этого. Вот я и подумал, что такое решение будет более логичным.

На его лице тут же появилась улыбка. Доктор понял, что достиг своей цели. Ему удалось убедить молодую маму, что между убийством рожденного и еще не рожденного малыша нет никакой разницы. Душа есть у обоих — это доказано наукой! Уж кто-кто, а медики наверняка знают, что аборт и убийство — это одно и то же.

И напоследок он добавил:

— Пойми, голубушка, аборт не аннулировал бы твою беременность, он просто сделал бы тебя матерью мертвого ребенка…