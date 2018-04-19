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Родители смогут жаловаться на еду в садах и школах
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Родители смогут жаловаться на еду в садах и школах 

Детстрана.ру 41 минуту назад
Фото: Детстрана.ру
В мае Роспотребнадзор открывает горячую линию о качестве питания в детских учреждениях.
По словам Анны Поповой, главы ведомства, эксперты ответят на все вопросы родителей, примут жалобы и оперативно на них отреагируют. Сама Попова не видит "глобальной проблемы с питанием в садах и школах", сообщает РИА Новости. Но все-таки определенные недочеты есть, и ситуацию необходимо улучшать. Горячая линия призвана помочь этому делу.
А еще власти готовят закон, согласно которому детей будут кормить строго по ГОСТу.
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