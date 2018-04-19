Все больше пар выбирают гнездовой брак

Бывшие супруги в США и Европе все больше склоняются к гнездовому браку: после развода они не бросают все силы на то, чтобы при переезде забрать с собой общего ребенка.

Идея заключается в том, что для детей после расставания взрослых все остается по-прежнему: чадо продолжает жить в том же доме, ритм жизни и привычный уклад максимально сохраняется, а родители по очереди живут вместе со своим ребенком.

Специалисты уверены, что такой подход определенно точно убережет детскую психику от стресса, связанного с распадом семьи. Врачи считают, что ребенку крайне важно сохранить чувство эмоциональной безопасности. В этом лучший помощник — привычная обстановка: любимый плед и ночник над кроватью, игрушки, расставленные в знакомом порядке. Дома и стены помогают, как говорится.

Если один или оба родителя принимают решение перебраться в другой город (а зачастую получается, что по двум разным городам), то это никоим образом не должно затронуть уклад жизни ребенка по крайней мере до тех пор, пока он не свыкнется с разрывом матери и отца. Бывшие супруги должны подойти к вопросу ответственно и здесь важно суметь договориться: пока кто-то пакует вещи и занимается переездом, другому придется на время отложить планы о смене места обитания, чтобы остаться с ребенком.

Американцы и европейцы называют гнездовой брак прогрессивным и взрослым подходом, но может ли он прижиться в нашей стране? В России разведенные пары зачастую подолгу продолжают жить в одной квартире из-за жилищных проблем — кому-то попросту некуда съехать. С другой стороны, нерешаемых задач не бывает: жизненные обстоятельства могут меняться и в лучшую сторону. Можно снять квартиру или временно переехать к родственникам, а разрушенную детскую психику восстановить куда сложнее. Из двух зол выбрать меньшее — чем не взрослое решение?