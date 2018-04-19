К чему стремится ребенок в период взросления

«Я-идеальное» начинает формироваться в сознании ребёнка с раннего детства. Сначала ребёнок, а потом и подросток помещает в своё сознание понравившиеся или поразившие его черты личности людей, которых он увидел в кино, по ТВ, в жизни или тех, о которых прочитал в книгах. Это могут быть черты личности, или, скорее человеческие качества, значимых для него людей, в том числе и родителей. Они постоянно присутствуют в его жизни и не могут не оказывать влияния на сознание ребёнка. Поэтому не удивительно, что мы можем наблюдать у детей или подростков фрагменты моделей поведения родителей или других близких взрослых. Это подражание может происходить сознательно, или сформироваться и осуществляться бессознательно.

Родители в ответе за взросление

Парень или маленький мальчик может захотеть стать таким же мужественным, смелым и ответственным, как папа, а девочка — такой же заботливой, понимающей, но в то же время яркой и привлекающей внимание окружающих, как мама. Бывает, что дети, стремящиеся быть как родители, не понимают сути того, что видят и считывают только внешние атрибуты поведения близких, не воспринимая сути их личностей и воспроизводя лишь внешнюю форму, т. е. элементы поведения взрослых. Пример. Отец семейства вместе с гостями садится за стол ужинать, а ему и гостям подаёт угощения его жена. Он садится на свой стул, похожий на трон, с шутками и прибаутками, сообщая окружающим, что он здесь главный, хозяин и руководитель этого небольшого коллектива (в семье есть взрослый сын, а кроме него и любимый пёс). Всё это служит развлечением для присутствующих и происходит с большой долей самоиронии. Когда гости расходятся, а отец выходит из комнаты, приходит сын и садится ужинать. Было удивительно наблюдать, как этот 16-ти летний парень повторяет поведение отца, но уже без тени шутки, а совершенно серьёзно изображая из себя хозяина, но его маме, видимо, нравится это, она не подшучивает над ним. Выглядело это — весьма странно, ведь, не он зарабатывает и организовывает жизнь семьи, но всерьёз претендует на такое же отношение. Парень воспринял внешний аспект поведения отца, который ему, очевидно, понравился, но не понял, что такое поведение надо заработать. Можно надеяться, что в его «Я-идеальное» есть такие качества взрослого мужчины, которые будут соответствовать этому поведению, и к которым он сможет приблизится по окончанию своего взросления. Другой пример. Отец курит, его 15-ти летний сын первый раз пробует сигарету, выкуривает пачку и продолжает делать это в дальнейшем, т. е. курить, как отец. Отец для подростка — значимая личность и, обычно, образец для подражания, какие бы у них не были отношения. Другими словами, подросток поместил в своё «Я-идеальное» следующее понятие: «быть взрослым — значит быть курящим». Когда он закурил, то для парня это означало достижение очередного этапа взросления. Ничто не помешало ему продолжить это делать, так как организм не сказал ему — «нет». То, что подросток выкурил сразу пачку, говорит о том насколько он был восхищён этим «действом», когда поместил это качество (курящий взрослый) в свой идеальный образ. Ведь, если людям что-то очень нравится, то при воспроизведении, или воплощении этого качества в скульптуре, в живописи или в собственном поведении, то это качество, обычно, преувеличивается. И чем больше оно нравится, тем больше усиливается. У этого подростка сам факт его курения является приближением к его «Я-идеальное», поэтому ему будет проще, чем другим (кто начал курить, чтобы убрать внутреннее напряжение) отказаться от курения. Хотя, сначала ему придётся отбросить своё убеждение, что взрослый человек и курение связаны. Следующий пример. Мама с дочерью переезжает в столицу, она встречается с мужчиной (а потом и с другим) и, конечно, этот первый мужчина, как и потом — второй, живёт с ними. Она же рассчитывает выйти за него замуж. Эта женщина — ярка, красива, энергична, «душа» компании. Надо добавить, что дома никто плохого слова друг другу не говорит. А однажды мама, случайно, прочитала переписку по сотовому своей дочери с мальчиком-одноклассником, с которым она дружит. То, что она прочитала, выглядело, как переписка взрослой, разбитной «девахи», которая возмущалась тем, что ей приходиться звонить мальчику первой, что он её от кого-то не защитил, что ей пришлось разбираться со старшими девицами. Мама была потрясена, даже не столько присутствием ненормативной лексики, сколько формой и интонациями этих переговоров, ведь, это были беседы 10-ти летней московской школьницы. Как это становится возможным? Девочка восхищается своей энергичной, привлекающей внимание окружающих, мамой и повторяет внешние модели её поведения, хотя и выглядит это несколько жутковато, но ничего страшного тут нет, хотелось бы только, чтобы к её, не по возрасту, «взрослым» разговорам добавилось, по мере взросления, и какое-то внутреннее содержание, которое бы оправдывало и такие разговоры, и такое поведение. Часто бывает, что ребёнок подражает только внешним аспектам поведения родителей, или значимых взрослых, просто не замечая и не понимая, что представляют из себя его близкие. Это происходит из-за малого возраста или по недопониманию. Они не просто не видят в родителях те черты личности, к которым могли бы стремиться, но и, наоборот, считают их «примитивными» по сравнению, даже, со своими сверстниками. Также, например, считал сын летчика в фильме «Экипаж», насчёт своего отца, и только в экстремальной ситуации он увидел, что папа, оказывается, — герой.

Трансформация во взрослого

«Идеальное-Я» у подростка — это идеальный образ такого человека, каким бы он хотел стать, и должен способствовать будущей адаптации в социальной жизни. Этот образ включает такие понятия, как успешный, авторитетный, уверенный, лидирующий. В конечном счёте «Я-идеальное» ребёнка формируется под влиянием общества, т. е. страны проживания, окружающих его взрослых людей, в том числе и родителей, а также подростковой средой. Почему же этот идеальный образ в сознании подростка имеет столь большое значение для него? Именно к достижению качеств, включенных в «Я-идеальное», и стремится подросток. Когда происходит приближение собственных личностных качеств к его идеалу, то это говорит о решении задач взросления, т. е. о превращении структуры психики подростка в структуру психики взрослого человека. Он преодолевает свои подростковые черты, у него меняется структура взаимодействия с окружающим миром. Подросток приходит к тому, что фраза «я отвечаю за всё» становится его жизненным кредо, как и у большинства взрослых людей. Это изменение психики от подростковой ко взрослой выглядит, как трансформация «гусеницы в бабочку». Она происходит в старшем подростковом возрасте (с 13,5 до 18 лет). Понятно, что чем выше уровень качеств идеального образа, тем к более высоким результатам своего развития может прийти подросток. Как происходит эта трансформация? Подросток, испытывая неудовольствие от собственного положения, проявляет активность, исследуя себя и изучая то, на что он способен, и этим самым изменяет себя. Но это должна быть не просто — активность, это должна быть — неадаптивная активность, что означает не приспособление к ситуации, в которой он оказывается, а преодоление её, т. е. действие «вопреки» существующим обстоятельствам.

Государственная задача

Чтобы помочь подросткам взрослеть и заодно повлиять на то, кем они могут стать, общество в лице государства предоставляет молодому поколению образцы для подражания. Это могут быть реальные образы или образы, созданные художественным вымыслом. Каналами, по которым доносится информация об этом, являются книги, фильмы, СМИ. Поэтому героями многих ярких и привлекательных фильмов являются подростки, которые занимаются решением совсем не детских задач, преодолевая трудности и опасности, а также проявляющие в достижении своих целей упорство. Подростки, видя таких же подростков на экране, ставят себя на их место, примеривают их черты личности на себя, идентифицируются с ними. Восхищаясь, они могут поместить соответствующие черты в своё «Я-идеальное». Чтобы нужное нам воздействие на подростка оказалось наиболее эффективным (поскольку мы хотим, чтобы наши дети вырастали настоящими людьми), желательно, чтобы направленность родительских пожеланий и воздействие образцов для подражания, предоставляемых обществом и подростковой средой, совпадало, что не всегда происходит. Поэтому нам следует присмотреться к тому, чего мы хотим от ребёнка сами, и не является ли наше мнение или его отсутствие тем, что вводит подростка в недоумение: общество предлагает ему одни образцы для подражания, а родители и подростковая среда — другие. У него может появиться вопрос: «Так каким мне надо стать?» Может быть некоторым родителям стоит обратить внимание на преемственность образцов для подражания в нашей стране, которые продуцируются историей выживания народа, поэтому столь живучи «защитник» и «устроитель страны», т. е. героические образы. Надо признать необходимость и желательность поддержки этого образа для своего ребёнка, а не считать чем-то незначащим военные победы народа в прошлом. Наличие таких черт, как мужество, смелость, ответственность и самоотверженность, соответствующие этому образцу для подражания, не говорят о том, что молодой человек, если ему удастся приблизится к этим качествам, тут же побежит воевать в горячие точки планеты. Родители могут повлиять на процесс создания «Я-идеальное» у своего ребёнка тем, что будут обращать внимание детей на какие–то яркие, эмоционально насыщенные фильмы, книги, спектакли, которые им самим нравятся, стараясь при этом донести до них своё положительное или отрицательное отношение к качествам людей и их поступкам.

Создание образов для подражания в кинематографе

Сначала поговорим о мультфильмах, особенно о советских, — они наполнены обаятельными, весёлыми, добрыми героями: Винни-Пух и Пятачок, Чебурашка, Ёжик (в тумане), Заяц и, даже, Волк являются любимыми героями детей и сейчас. А мультфильмы, кстати не только советские, но и современные, созданные на основе русских сказок, наполнены героическими персонажами, спасающими, защищающими и всегда достигающими поставленных целей. Вспомним, что для того, чтобы информация усваивалась хорошо, она должна быть яркой и эмоционально окрашенной, а таковыми были и есть эти мультфильмы. Поэтому все эти герои хорошо запоминались и, скорее всего, их черты личности попадали и сейчас попадают в «Я-идеальное» ребёнка. Разумеется, совсем не факт, что ребёнок станет таким же смелым и добрым, т. е. достигнет этих качеств во время взросления, но у него появляется дополнительный шанс стать таким. Можно сказать, что необходимым условием того, что подросток станет замечательным человеком, является наличие у него замечательного «Я-идеальное», но достаточным условием того, чтобы это случилось, являются усилия самого подростка для их достижения. Существует весьма впечатляющий, успешный, причём современный, опыт воздействия на молодое поколение, т. е. создание позитивных образов для подражания в приключенческих и фантастических фильмах, в том числе и в Голливуде. Обратим внимание на сагу «Звёздные войны». Героями этих фильмов являются подростки, как младшие, так и старшие. Глядя на этих замечательных героев, бесстрашных, мужественных, смелых, целеустремленных, полных желания защитить близких и вообще человечество от злодеев, зрители пребывают в восхищении. А дети и подростки могут поместить черты личности, поразивших их героев, в своё «Я-идеальное». А потом, по мере взросления, будут стараться приблизиться к ним. Некоторые фильмы просто напрямую предлагают молодому поколению тот желательный образ молодого человека, который необходим любой стране, например, для её защиты. Обратим внимание на фантастический фильм «После нашей эры», в котором предъявлен героический подросток, который становится героическим взрослым. В этом, может быть и не выдающемся, фильме очень чётко обозначена не только цель, но и то, как к ней можно продвигаться. Поэтапно продемонстрировано изменение подростковых черт личности: уход эмоциональной нестабильности, появление самоконтроля и самодисциплины, умение выходить из трудных ситуаций. На конечном этапе подросток смог отбросить страх за своё будущее и победить монстра, а тем самым спасти себя и отца. Фактически, произошла инициация подростка, переход из мира детства в мир взрослых, и взрослые признали его равным себе. Практически, все фильмы для подростков демонстрируют их успешную борьбу «со всем плохим за всё хорошее», а за этими сюжетами стоит осуществление этой самой инициации, т. е. переход в мир взрослых.

Настоящие герои