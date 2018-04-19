Милота зашкаливает: в Ростовском зоопарке показали новорожденного лемура

В Ростовском зоопарке в семье лемуров произошло пополнение. Малыш родился в конце марта, но его показали только сейчас. Пол нового обитателя зоопарка пока неизвестен — узнать его можно будет только через несколько месяцев, когда маленький лемур начнет отходить от мамы и станет самостоятельным.

— Теперь в нашей коллекции шесть лемуров. Малыш пока всё время проводит на шерсти мамы, крепко за нее держась, — рассказали сотрудники зоопарка.

Показывать новорожденного и его мать посетителям начали с сегодняшнего дня.