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Милота зашкаливает: в Ростовском зоопарке показали новорожденного лемура
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Милота зашкаливает: в Ростовском зоопарке показали новорожденного лемура 

161.ru 4 часа назад
Фото: 161.ru
В Ростовском зоопарке в семье лемуров произошло пополнение. Малыш родился в конце марта, но его показали только сейчас. Пол нового обитателя зоопарка пока неизвестен — узнать его можно будет только через несколько месяцев, когда маленький лемур начнет отходить от мамы и станет самостоятельным.
— Теперь в нашей коллекции шесть лемуров. Малыш пока всё время проводит на шерсти мамы, крепко за нее держась, — рассказали сотрудники зоопарка.
Показывать новорожденного и его мать посетителям начали с сегодняшнего дня.
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