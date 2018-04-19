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Исследования обнаружили связь между рождением ребенка и послеродовой депрессией у отцов
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Исследования обнаружили связь между рождением ребенка и послеродовой депрессией у отцов 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
О послеродовой депрессии все еще не принято говорить вслух: ее считают блажью и надуманным заболеванием. Женщине, недавно родившей ребенка и находящейся в состоянии послеродовой депрессии, не склонны сочувствовать или помогать. Скорее, наоборот, ее могут обвинить в том, что она не заботится о ребенке достаточно хорошо.
Случай, произошедший в США с мамой четырехмесячной девочки, тому подтверждение: женщина обратилась к врачу по поводу послеродовой депрессии и оказалась в полиции. Если женщины сталкиваются с таким отношением, то что говорить о мужчинах.
А между тем, исследования, опубликованные в журнале «Гормоны и поведение», доказывают, что почти 10 процентов молодых отцов испытывают послеродовую депрессию. Просто мало кто диагностирует заболевание и мало кто его лечит. Ученые обнаружили связь между уровнем тестостерона и отцовской депрессией.
Дарби Саксбе, доцент психологии Университета Южной Калифорнии утверждает, что после рождения ребенка уровень тестостерона в мужском организме понижается. Природа таким образом готовит мужчин к отцовству и принятию собственного ребенка. Однако именно это понижение гормонов и становится причиной мужского нестабильного психологического состояния.
Уилл Кортни, психотерапевт из Окленда, Калифорния, который диагностирует и лечит пап, утверждает, что послеродовую депрессию у мужчин не так-то просто обнаружить.
Вместо того, чтобы плакать, мужчины могут становиться раздражительными, уходить с головой в работу, начинают играть в азартные игры или пить, чтобы справиться со своими эмоциями.
И хотя на первый взгляд кажется, что только материнская депрессия может повлиять на взаимоотношения с ребенком, специалисты считают, что заболевание сказывается и на отношениях между отцом и ребенком, а также поведении детей в будущем.
Дети, растущие с подавленными отцами, могут в будущем хуже справляться со своими негативными эмоциями, такими как гнев, беспокойство и грусть. Эти дети с большей вероятностью станут агрессивными и грубыми, когда подрастут.
В отличие от женщин, которые могут жаловаться на жизнь подругам или плакать, если им грустно и плохо, мужчины стараются не показывать свои «социально неприемлемые» эмоции. И годами живут в этом состоянии, влияя на ближайшее окружение и ребенка. Единственный выход в данной ситуации — признать проблему и обратиться за своевременной помощью.
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