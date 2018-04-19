Следком: в Ростовской области детей чаще всего убивают собственные родители

За 2017 год в Ростовской области убили 30 детей, большинство из них погибли от рук родителей. Помимо убийств, в семье всё чаще совершают сексуальные преступления.

— В прошлом году около 300 детей и подростков пострадали от уголовных преступлений. 30 из них погибли, 24 пострадали от членов семьи и близких, 19 — от родителей. Это печальные цифры, — рассказала старший инспектор 1-го отдела процессуального контроля СУ СК России по Ростовской области Ирина Айдинова.

Она сообщила, что в 2017 году повторился трагичный случай: пьяный отец убил своего 10-месячного ребенка.

— Хотелось бы особо отметить сексуальные преступления в отношении детей. Раньше стандартными местами таких преступлений были темный сквер, парк или безлюдная улица. Сейчас насилие переместилось в семью. Как правило, его совершают сожители, отчимы, люди, вхожие в дом. Семья давно перестала быть безопасным местом. О какой безопасности может идти речь, если мать приводит в дом друга, который был ранее судим за изнасилование подростка? Мать употребляет с ним спиртные напитки, сама засыпает, а он совершает преступление в отношении дочери или сына, — рассказала Айдинова.

Она привела в пример случаи, когда сожитель не работает, пьет, относится грубо к детям. Мать уходит на работу, и он совершает преступление над ее детьми.

— Есть случаи, когда ребенок рассказывает маме о том, что случилось в ее отсутствие. А та принимает сторону сожителя, отмахивается от проблем ребенка. Ребенок понимает, что здесь у него нет поддержки, а рассказывать кому-то стыдно, больно, неприятно. Такие преступления могут длиться годами. Замалчивание приводит к тому, что мы не можем утверждать, что все случаи таких преступлений установлены, — отметила инспектор.