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Следком: в Ростовской области детей чаще всего убивают собственные родители
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Следком: в Ростовской области детей чаще всего убивают собственные родители 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
За 2017 год в Ростовской области убили 30 детей, большинство из них погибли от рук родителей. Помимо убийств, в семье всё чаще совершают сексуальные преступления.
— В прошлом году около 300 детей и подростков пострадали от уголовных преступлений. 30 из них погибли, 24 пострадали от членов семьи и близких, 19 — от родителей. Это печальные цифры, — рассказала старший инспектор 1-го отдела процессуального контроля СУ СК России по Ростовской области Ирина Айдинова.
Она сообщила, что в 2017 году повторился трагичный случай: пьяный отец убил своего 10-месячного ребенка.
— Хотелось бы особо отметить сексуальные преступления в отношении детей. Раньше стандартными местами таких преступлений были темный сквер, парк или безлюдная улица. Сейчас насилие переместилось в семью. Как правило, его совершают сожители, отчимы, люди, вхожие в дом. Семья давно перестала быть безопасным местом. О какой безопасности может идти речь, если мать приводит в дом друга, который был ранее судим за изнасилование подростка? Мать употребляет с ним спиртные напитки, сама засыпает, а он совершает преступление в отношении дочери или сына, — рассказала Айдинова.
Она привела в пример случаи, когда сожитель не работает, пьет, относится грубо к детям. Мать уходит на работу, и он совершает преступление над ее детьми.
— Есть случаи, когда ребенок рассказывает маме о том, что случилось в ее отсутствие. А та принимает сторону сожителя, отмахивается от проблем ребенка. Ребенок понимает, что здесь у него нет поддержки, а рассказывать кому-то стыдно, больно, неприятно. Такие преступления могут длиться годами. Замалчивание приводит к тому, что мы не можем утверждать, что все случаи таких преступлений установлены, — отметила инспектор.
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