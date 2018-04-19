Скорую вызывали 18 раз: казахстанская школьница умерла на уроке

В Актобе (Казахстан) во время урока умерла 10-летняя школьница. При этом педагоги вызывали скорую помощь 18 раз, передает "Уралинформбюро"

ЧП произошло 18 апреля в школе №38. На занятии в классе одной из учениц стало плохо. Преподаватели сразу связались с матерью девочки, оказали пятикласснице первую помощь и вызвали скорую. Однако врачи не приехали даже после 18 вызова, пишет местное издание «Диапазон», ссылаясь на слова педагогов.

Машину с медиками учителя остановили на улице. Сколько времени прошло с момента ухудшения состояния ребенка, не сообщается. Но когда девочку доставили в больницу, было уже поздно. По предварительным данным, школьница погибла от остановки сердца.

По словам педагогов, ранее у девочки уже случались приступы. Однако ее мать утверждает, что проблем со здоровьем у ребенка не было. Точная причина смерти станет известна после экспертизы.