Ещё
Скорую вызывали 18 раз: казахстанская школьница умерла на уроке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скорую вызывали 18 раз: казахстанская школьница умерла на уроке 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Актобе (Казахстан) во время урока умерла 10-летняя школьница. При этом педагоги вызывали скорую помощь 18 раз, передает "Уралинформбюро".
ЧП произошло 18 апреля в школе №38. На занятии в классе одной из учениц стало плохо. Преподаватели сразу связались с матерью девочки, оказали пятикласснице первую помощь и вызвали скорую. Однако врачи не приехали даже после 18 вызова, пишет местное издание «Диапазон», ссылаясь на слова педагогов.
Машину с медиками учителя остановили на улице. Сколько времени прошло с момента ухудшения состояния ребенка, не сообщается. Но когда девочку доставили в больницу, было уже поздно. По предварительным данным, школьница погибла от остановки сердца.
По словам педагогов, ранее у девочки уже случались приступы. Однако ее мать утверждает, что проблем со здоровьем у ребенка не было. Точная причина смерти станет известна после экспертизы.
Уралинформбюро: последние новости
Мамам тюменских малышей помогают расти профессионально В Челябинске на улице нашли новорожденную девочку Ушел из жизни создатель "маленького черного платья"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше пар выбирают гнездовой брак3
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом17
Квитко озадачила фанатов своим бюстом154
Что вам нужно срочно удалить из телефона4
Просьба выглядеть счастливой взбесила модель7
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение