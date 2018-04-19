Как правильно разговаривать с ребёнком о сексе

Наталья Ремиш // Фото: Диляра Рамазанова — Мне кажется, есть изначальное противоречие в самой формулировке «разговор с ребёнком о сексе». Я, честно говоря, и с подругами о своём сексе говорить не хочу. Это моя личная зона интересов, моя частная жизнь. К сожалению, предложить более корректную формулировку, которая охватила бы все вопросы, я тоже не могу. Наверное, правильнее разделять темы: безопасность, личные границы, половая принадлежность, взаимоотношение полов, этика поведения и другие. Так это уже не совсем разговор о сексе, это разговор о культуре общения.

Почему нужно разговаривать с ребёнком на эти темы

Фото: shutterstock.com Каждая из тем важна по-своему. Например, научить ребёнка называть половые органы медицинскими терминами важно, в первую очередь, для его безопасности. Дети, которые знают правильную терминологию, выпадают из зоны интереса педофилов, потому что кажутся более образованными в этом аспекте.

Конечно, не менее важно говорить, что у людей есть физическое влечение друг к другу и ребёнок может вызывать интерес у противоположного пола. Я помню своё совершенно шоковое состояние, когда я вернулась домой после лета и неожиданно стала ощущать на себе взгляды мужчин. За это лето я, видимо, стала похожа на девушку, и реакция соседей, случайных прохожих и мальчиков в классе последовала моментально. Но для меня тем летом ничего не изменилось. Я уезжала из дома ребёнком и вернулась ребёнком. Я совершенно не понимала, как на это внимание реагировать и чем оно вызвано. Мне было страшно — во мне проснулось двоякое ощущение: внимание было приятно, я стала интересна взрослым людям, но в то же время от этих взглядов подташнивало. В такой период важно проговорить с ребёнком, что он или она начинает выглядеть взрослее, её или его возраст сложно определить «на глаз», и люди могут реагировать соответствующим образом.

Недавно мне на почту пришло письмо от девушки, которую в десять лет мужчина завёл в подъезд под предлогом найти потерявшегося котёнка. Там, в подъезде, он начал снимать с неё одежду и трогать, а она элементарно не понимала, что вообще происходит. Часто родители, оберегая детей от преждевременного взросления, не учитывают, в какой небезопасной среде они — дети — живут. — Осведомлён, значит вооружён. Поговорить с ребёнком о том, что раздевать его и прикасаться к его телу могут только 2-3 человека и врач, не разговор о сексе. Это профилактика насилия.

Какие ошибки допускают родители в разговоре с детьми о сексе

Фото: shutterstock.com Главная ошибка — это гипертрофированная реакция и уход от разговора. Как мне кажется, это стыд, который люди маскируют под возмущением, агрессией или иронией. Что отвечают родители на вопросы: «У меня пися, а у мальчиков что?» или «Мам, презерватив — это для чего?» Они хихикают, закатывают глаза, затаив дыхание, переглядываются с супругом. «Ну началось», — проскакивает в голове, и родители сразу же переводят внимание: «Иди лучше игрушки убери. Рано тебе ещё об этом думать». А когда ему начать думать?

Судя по моей практике, родители ставят рубеж 13-14 лет. Им кажется, что тогда будет пора. Но в 13 дети уже всё узнали, и вряд ли форма и способ получения информации устроит родителей. К тому же информация может оказаться искажённой. Например, я недавно узнала от дочери, что ВИЧ невозможно заразиться гетеросексуальным путём. Ещё подростки часто считают, что во время первого полового акта невозможно забеременеть, а оральный и анальный секс абсолютно безопасны в плане заболеваний.

Многие девочки сталкиваются с тем, что до 14 лет они находятся в полном информационном вакууме на тему секса. А в 14 родители обрушиваются на них с предостережениями о нежелательной беременности и венерических заболеваниях. При таком подходе ребёнок однозначно не захочет прийти к маме или папе и задать интересующий его вопрос на эту тему. Он может и не заниматься ещё сексом, но его может беспокоить, готовы ли родители в целом принять тот факт, что это когда-нибудь случится.

Как нужно отвечать на вопросы о сексе

Фото: shutterstock.com Если речь идёт о половом акте, то лучше не вникать в анатомию проникновения. Можно говорить, что секс — это формат взаимоотношений между людьми, форма любви, физическое и эмоциональное взаимодействие. Это прикосновения, поцелуи, диалог двух тел, взаимосвязь. Попробуйте объяснить ребёнку, что такое ужин. Что вы будете рассказывать? Это время, когда семья собирается за столом, близкие люди едят и обсуждают прошедший день, они обмениваются новостями, иногда ссорятся и смеются. Вряд ли вы будете описывать пищеварительный процесс. Нет, ужин — это эмоции, общение. Вот и секс тоже.

Уходя от ответа, вы создаёте тайну. Тайна провоцирует интерес. Ребёнок постарается эту тайну раскрыть. Мамы мне пишут, что в первом классе дети вбивают в гугл «тётя трогает дядю за писю» и смотрят всем классом. Если вы не купите ребёнку телефон, он найдёт это в телефоне одноклассника.

Не стоит пугаться любых вопросов. Если ребёнок спрашивает, значит у вас отлично налажен с ним контакт. Это значит, что он не запуган, не подавлен, он вам доверяет. Агрессивная же реакция родителей на вопросы, которые ставят их в тупик, создаёт табу. Ребёнок больше не захочет ступать на эту «дорожку» и скорее обратится к гуглу или друзьям. — Самое важное — дать ребёнку ощущение, что вы готовы говорить. И не в 13, а с самого детства. Чтобы в 14 лет дочь не пришла с опасением, что её бросит мальчик, если она не сделает ему минет, надо в два года обсудить с ней первичные половые признаки. Только тогда она будет вам доверять.

Что делать, если ребёнок увидел родителей во время секса

Фото: shutterstock.com Если ребёнок увидел вас занимающимися сексом и вы об этом знаете, я бы посоветовала показать ребёнка психотерапевту. Фраза, которую часто используют молодые родители — «он нас запалил», существенно преуменьшает масштаб трагедии. Для детей увидеть родителей во время секса равнозначно насилию. Этого необходимо избегать всеми способами.

Нужно ли говорить ребёнку о гомосексуальных отношениях

Фото: shutterstock.com Эта тема остро стоит в нашем обществе. Каждая семья решает этот вопрос сама. Своим детям я говорю, что любовь бывает разная. Если меня спросит ребёнок: «Мам, там что, две тёти целуются?», я отвечу: «Да, две. Так бывает». Во всех сложных, на первый взгляд, вопросах родителям нужно сначала разобраться самим.

Если ребёнок признался в нетрадиционной ориентации, родителям лучше реагировать так же, как и в случае, если ребёнок выбрил виски, решил не идти в институт, сделал тату на всю спину или уезжает с гуманитарной миссией в Африку — в общем, выбрал путь, отличающийся от выбора большинства. Но каждый решает сам. Я принимаю своих детей и их путь. Поэтому я бы советовала поддержать ребёнка и сказать: «Спасибо, что ты мне сказал/сказала. Мне важно, что ты мне доверяешь. Познакомишь?»

10 советов, как стоит общаться с ребёнком

Фото: shutterstock.com Больше слушать, а не говорить. Родителю важно знать, что думает его ребёнок. Если говорить будете преимущественно вы, то ничего не узнаете.

Если даёте совет или ругаетесь, учитывайте, что человек не считывает больше одного-двух сообщений за один раз. Если вы ругаете ребёнка за невымытую посуду, то за оценки поругайте в другой раз. Иначе ребёнок запутается.

Вы можете прочитать нотацию, а можете пошутить. Никому не нравится читать нотации. Мне точно не нравится. А вам? Вот и детям тоже. Лучше использовать юмор, а не морализаторство.

Говорите о своих чувствах, а не о зле, которое они несут. «Я сейчас злюсь», «мне было обидно», «я расстроилась». Дети вас любят, им важно ваше состояние. Кроме того, такой посыл не вызывает агрессии.

Не кричите и не обзывайте — дети сразу блокируют приём информации. А потом из всего сказанного будут помнить только какую-то одну обидную фразу, которую вы бросили сгоряча. Всё остальное останется незамеченным.

Извиняйтесь, признавайте свои ошибки. Им важно понимать, что вы тоже человек.

Проводите больше времени вместе, договаривайтесь о ритуалах. Например, завтрак вместе раз в неделю или совместный урок рисования.

Не обобщайте. «Ты никогда не…», «Когда бы я ни попросила…» Во-первых, это неправда, оттого ещё больше обидно. Во-вторых, это перечёркивает всё сказанное после — ребёнок перестаёт понимать, что идёт речь о конкретной ситуации, и для него ваши слова опять становятся просто руганью.

Говорите о конкретном поступке, а не о его чертах характера. «Тебе лишь бы на диване лежать» не пойдёт. Лучше сказать «Мы договаривались, что ты уберёшь вещи. Мне сейчас очень неприятно, что приходится об этом говорить ещё раз. Я злюсь на тебя, и мне очень обидно за себя».

Доверяйте им. Даже если они врут, не тыкайте их в этом носом. Они имеют право на враньё. Вы же имеете? Лучше потом, когда будет возможность, скажите: «Тогда в среду мне показалось, что ты что-то не договаривал. Может быть, это только показалось. Но вдруг… Было бы хорошо, если бы мы говорили друг другу правду». Не кидайтесь с обвинениями, если это окажется правдой. Если соврал, значит была причина. Может быть, именно в вас.

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