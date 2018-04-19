Алсу прояснила ситуацию с четвертой беременностью

На днях певица Алсу породила слухи о грядущем пополнении в семье, заговорив о рождении четвертого ребенка. Однако довольно скоро звезда прояснила ситуацию, уточнив, что не беременна.

«Я знаю, что о моей беременности все сейчас говорят. Расскажу, как было на самом деле. В одном из интервью у меня спросили: «Задумывались ли вы о том, чтобы стать мамой в четвертый раз?» Я ответила, что да, задумывалась. Но в планах у меня рождения четвертого ребенка нет. Хотя ведь в этом вопросе загадывать нельзя. Обычно я всегда отвечаю: «Как Бог даст, так и будет!»

При этом артистка отметила, что вовсе не исключает того, что вновь станет мамой:

Конечно, если ребенок появится, то буду счастлива. Потому что я люблю детей. Но при этом понимаю, что меня еще меньше будет хватать на нынешних членов семьи!

«Детки требуют внимания: со старшими нужно обязательно поговорить, сделать уроки, сходить куда-нибудь. Младший просто требует маму все время. Я разрываюсь между ними», — рассказала Алсу изданию «Собеседник» . Добавив, что этот год у нее — юбилейный, и помимо домашних дел предстоит активная подготовка к большому празднику в кругу родных и близких (он состоится летом), а также концерту (мероприятие запланировано на осень).

Напомним, с 2006 года Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым . В 2006 году у пары родилась дочь Сафина, в 2008-м — вторая дочь Микелла. В 2016 году появился на свет третий ребенок супругов — сын Рафаэль.

Фото: Instagram

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