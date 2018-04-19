Четвероклассница в Вольске поставила на уши весь город

Девочка 11-ти лет ушла из дома с утра, а вечером не вернулась.

На поиски ребенка выдвинулись родственники и личный состав Росгвардии. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Саратовской области.

За помощью в полицию обратилась местная жительница — мать 11-летней школьницы. По словам родительницы, девочка ушла из дома рано утром на прогулку, а к вечеру так и не вернулась. Самостоятельные поиски, по словам матери, к успеху не привели, а сотового телефона у ребенка не было.

Собрав приметы ребенка, на поиски отправились все наряды вневедомственной охраны Вольска. Оперативно проводился опрос местных жителей, а также прочесывался каждый квартал со всеми закоулками.