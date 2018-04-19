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Четвероклассница в Вольске поставила на уши весь город
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Четвероклассница в Вольске поставила на уши весь город 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Девочка 11-ти лет ушла из дома с утра, а вечером не вернулась.
На поиски ребенка выдвинулись родственники и личный состав Росгвардии. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Саратовской области.
За помощью в полицию обратилась местная жительница — мать 11-летней школьницы. По словам родительницы, девочка ушла из дома рано утром на прогулку, а к вечеру так и не вернулась. Самостоятельные поиски, по словам матери, к успеху не привели, а сотового телефона у ребенка не было.
Собрав приметы ребенка, на поиски отправились все наряды вневедомственной охраны Вольска. Оперативно проводился опрос местных жителей, а также прочесывался каждый квартал со всеми закоулками.
Результат не заставил себя долго ждать: старший сержант Андрей Мазилкин и его коллега старший сержант Евгений Радионов обнаружили загулявшуюся ученицу 4-го класса в центре города. Помощь ребенку не понадобилась, и девочку вернули счастливой маме, которая искренне поблагодарила сотрудников Росгвардии за воссоединение семьи.
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