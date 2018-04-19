Семья под Саратовом кормила сына помоями

Отца и мать из Саратовской области осудили за жестокое обращение с собственным ребенком.

По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры , с 2015 по 2018 годы родители не выполняли своих обязанностей по отношению к своему несовершеннолетнему сыну. Это сказалось на его психическом и физическом развитии.

Правоохранители выяснили, что ребенок длительное время жил в полной антисанитарии. В квартире отсутствовала вода и слив канализации. А такие нужные предметы, как холодильник и стиральная машина, вовсе дома не работали.

— 17-летний подросток самостоятельно стирал свои вещи и пытался приготовить себе еду из продуктов, которые мать приносила с помойки, — сообщает ведомство.

Отец проявлял к сыну жестокость, бил его. Мать побоям никак не препятствовала. После чего избитый мальчик с травмами вынужден был обращаться к врачам.

В итоге на 45-летнего отца и 47-летнюю мать было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, соединенное с жестоким с ним обращением).

Суд нерадивому отцу назначил наказание в виде 10 месяцев исправительных работ, а также удержания с его заработной платы 10%. Матери вынесено такое же наказание, но в виде 8 месяцев принудительных работ.