Родителей уральских школьников запугивают террористами и технологией VPN

Родителей уральских школьников начали запугивать террористами и технологией VPN, позволяющей обходить блокировку мессенджера Telegram. В школах распространяются листовки якобы от имени Роскомндазора. об этом сообщает в четверг, 19 апреля, «АиФ-Урал»

Так, пользователи соцсети «Вконтакте» рассказывают о том, что листовки якобы появились в лицее №180 на Крестинского. Фотографии с текстом сообщения были опубликованы в сообществе «Типичный Екатеринбург».