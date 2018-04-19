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Родителей уральских школьников запугивают террористами и технологией VPN
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Родителей уральских школьников запугивают террористами и технологией VPN 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Родителей уральских школьников начали запугивать террористами и технологией VPN, позволяющей обходить блокировку мессенджера Telegram. В школах распространяются листовки якобы от имени Роскомндазора. об этом сообщает в четверг, 19 апреля, «АиФ-Урал».
Так, пользователи соцсети «Вконтакте» рассказывают о том, что листовки якобы появились в лицее №180 на Крестинского. Фотографии с текстом сообщения были опубликованы в сообществе «Типичный Екатеринбург».
«Роскомнадзор предупреждает. Уважаемые родители! Сейчас по интернету ходит новый аналог «Синего кита», дети прикрывают его за словом ВэПэЭн или VPN (Very Painful Number) или iPv6. Устанавливая эту кодировку на свой гаджет, ребенок становится вовлечен в игру, исход которой — в лучшем случае порезы на руках. В Екатеринбурге и Перми уже три таких случая. Власти молчат все это время, но паника нарастает. Это контролировать невозможно! Родители, пожалуйста, расскажите всем знакомым. Если ваш ребенок сидит в Telegram, узнайте, есть ли у него VPN, ведь его могут завербовать террористы», — говорится в тексте листовки.
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