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В Железноводске родился юбилейный 150-й ребёнок
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В Железноводске родился юбилейный 150-й ребёнок 

АиФ Ставрополье 55 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Юбилейный 150-й ребёнок появился на свет в Железноводске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города-курорта.
Новорождённую девочку назвали Юлией, и для своих родителей она стала третьим ребёнком. Новая гражданка Железноводска получила свидетельство о рождении, поздравления и «Письмо в будущее» от губернатора Ставропольского края.
В Железноводске наблюдается стабильный рост рождаемости. К апрелю 2018 года на свет появились 77 девочек и 73 мальчика. Ровно год назад за тот же период родились чуть более ста малышей.
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