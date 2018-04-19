В Железноводске родился юбилейный 150-й ребёнок

Юбилейный 150-й ребёнок появился на свет в Железноводске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города-курорта.

Новорождённую девочку назвали Юлией, и для своих родителей она стала третьим ребёнком. Новая гражданка Железноводска получила свидетельство о рождении, поздравления и «Письмо в будущее» от губернатора Ставропольского края.

В Железноводске наблюдается стабильный рост рождаемости. К апрелю 2018 года на свет появились 77 девочек и 73 мальчика. Ровно год назад за тот же период родились чуть более ста малышей.