Интеллектуальную игру для детей провели на Энергетической

В студии раннего развития детей ГБУ «Лефортово» прошло тематическое занятие, в рамках которого детей познакомили с космосом в игровой форме. Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.

— Бесконечный и необъятный космос интересен не только взрослым, но и всем малышам. Они с удовольствием готовы слушать красивые легенды или необычные повествования, связанные со звездами и планетами. Поэтому День космонавтики в нашей студии дети провели ярко и незабываемо, — сообщила Шуктаева.

Напомним, что учреждение расположено по адресу улица Энергетическая, дом 5. (ео)