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Интеллектуальную игру для детей провели на Энергетической
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Интеллектуальную игру для детей провели на Энергетической 

Управа района Лефортово 48 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
В студии раннего развития детей ГБУ «Лефортово» прошло тематическое занятие, в рамках которого детей познакомили с космосом в игровой форме. Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.
— Бесконечный и необъятный космос интересен не только взрослым, но и всем малышам. Они с удовольствием готовы слушать красивые легенды или необычные повествования, связанные со звездами и планетами. Поэтому День космонавтики в нашей студии дети провели ярко и незабываемо, — сообщила Шуктаева.
Напомним, что учреждение расположено по адресу улица Энергетическая, дом 5. (ео)
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