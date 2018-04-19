Как повысить у детей интерес к школьным занятиям — советы родителя

Как сделать так, чтобы школа не казалась для ребенка скучной? Можно ли развлечь детей и провести профориентационное занятие одновременно? Советы родителя — в материале «АиФ-Урал»

Организовать нескучные школьные будни для своего ребенка — под силу любому родителю. В этом уверена финансовый советник Александра Шилова, воспитывающая дочку. По ее мнению, есть пять вариантов того, как развлечь детей и одновременно провести профориентацию. Об этом она рассказала на своей странице в «Facebook».

Первый способ — дискуссионный клуб, в котором родители могут быть модераторами. У детей появится возможность обсуждать любые темы и задавать интересующие их вопросы.

Второй вариант: родители могут просто прийти к детям на уроки и рассказать о своих профессиях, это поможет школьникам определиться со своим будущим призванием. «Если каждый родитель так сделает, это история на весь учебный год. А потом можно приглашать друзей, знакомых… Это можно и на классном часе сделать. 5 минут вы рассказываете, 5 минут отвечаете на вопросы. Дети хотя бы живого человека этой профессии увидят», — рассказывает Александра Шилова.

Третий способ: принести в школу настольные игры, желательно — связанные с экономикой и финансами.

Еще один вариант подойдет для родителей, у которых есть собственный бизнес. Александра Шилова уверяет, что в случае неразрешенной проблемы дети могут подсказать взрослым отличное решение. «Придите к детям за советом. Принесите бизнес-кейс и устройте мозговой штурм, как решить проблему, которую ваши взрослые сотрудники решить не могут. Уверяю, идеи вас удивят, а результаты обрадуют», — рассказывает финансовый советник.

И, наконец, последний вариант: устроить для детей коллективный просмотр и обсуждение фильма.

По мнению Александры Шиловой, такие действия не только развлекут детей и помогут им с профориентацией, но и смогут повысить авторитет взрослых в глазах школьников: «Вот это по силам сделать любому из вас для целого класса. Не говорите потом, что профориентация только для профи, родители — самые могущественные люди в этой цепочке. Ещё есть один приятный побочный эффект — вас будут считать нереально крутым ваши подростки».