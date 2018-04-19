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В школе №1256 района Печатники ведется проектная работа «Вместе с книгой я расту»
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В школе №1256 района Печатники ведется проектная работа «Вместе с книгой я расту» 

Управа района Печатники города Москвы 32 минуты назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Информация об этом появилась на официальном портале учреждения образования.
«С целью поддержания традиции семейного чтения ведётся проектная работа «Вместе с книгой я расту». В группах создается банк информационного эфира для взрослых и детей с подобранной по возрасту и интересам литературой, текстовыми мультфильмами, разрабатываются рекомендации для родителей по чтению произведений для детей, издаются семейные газеты «Папа, мама, я — читающая семья», «Расту вместе с книгой», в продуктивной деятельности дети выражают своё отношение к литературным героям», — говорится в сообщении. Дополнительная информация по адресу: sch1256uv.mskobr.ru. (то)
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