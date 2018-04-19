В Самаре прошли Вторые родительские чтения для приемных семей

В Самаре опекунам преподали уроки семейного благополучия. Обучение проходило на Вторых родительских чтениях. Психологи рассказали, как стать настоящей семьей и найти взаимопонимание с приемными детьми.

Анастасия Медникова всегда мечтала о большой семье. Сегодня с мужем воспитывают не только своих, но и одного приемного. Решение взять девочку, да еще с диагнозом «аутизм», родилось спонтанно. Увидели, как непросто живет ребенок, решили действовать. «За время пребывания в семье девочка социализировалась, у нее часть диагнозов снята, часть диагнозов трансформировалась, за прошлый год она смогла посещать общеобразовательный детский сад», — поделилась Анастасия Медникова.

На Вторых родительских чтениях приемные семьи делятся сложностями воспитания, радостями и надеждами. Приехали за советом более сотни человек из Самары, Новокуйбышевска и Волжского района. Головоломки с воспитанием и психологической адаптацией помогают решать психологи. Самой многочисленной стала площадка по адаптации гиперактивных детей. «Интересно было посмотреть людей, которые имеют детей с такими же проблемами. Все в такой живой форме проговаривалось, у кого какие сложности с обучением или с поведением, просто понимаешь, что мы не одни такие и можно вместе решить эту проблему», — рассказала участница секции «Мой гиперактивный ребенок» Светлана Белова

Еще одна дискуссионная площадка — «Такие родные чужие дети». Она направлена на то, чтобы дать возможность найти взаимопонимание в новой семье. Иногда для этого достаточно выйти в совместный поход или собраться за чашкой чая. И просто отвлечься от ежедневных будней. Участница секции Любовь Ботансткая призналась: «Было очень интересно послушать других, самим пообщаться. Подискутировать. У кого-то одна какая-то проблема, у кого-то другая, из всех этих ситуаций можно сделать какие-то выводы».

По данным министерства социально-демографической и семейной политики, сейчас в регионе наблюдается снижение числа сирот. Самое активное за последние 5 лет. На воспитание в замещающих семьях находится 93,3% несовершеннолетних детей. В прошлом году ведомство внедрило трехуровневую систему сопровождения приемной семьи, направленную на профилактику вторичного сиротства. «Самая главная цель — это предотвратить вторичное сиротство детей. Повысить родительский опыт, родительскую компетентность воспитания приемных детей. Опыт это совершенно новый на каждого из родителя, который берет чужого ребенка, который становится потом своим. Конечно, проблемы совершенно другие, не такие как с рожденным ребенком», — отметила директор комплексного Центра социального обслуживания населения Самарского округа Галина Жданова

1,5 часа специалисты с родителями обменивались опытом и решали общие вопросы на благо детей. Ведь приемный родитель — это не только бесконечное терпение и море любви, но и четкое осознание ответственности, которую берут, решаясь на опеку. А пока шли уроки семейного благополучия, малыши смотрели спектакль «Конек-Горбунок».