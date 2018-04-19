Первоклашки‐«спецназовцы» из Нового Уренгоя развеселили пользователей Сети

Жители Нового Уренгоя обсуждают в соцсетях видеоролик, на котором первоклассники из школы‐сада гуляют с воспитательницей. Дети делают упражнения, напоминающие подготовку спецподразделения. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

На кадрах видно, как дети наперегонки ползут по снегу и пытаются догнать воспитательницу, которая отбегает от них.

«Щас американцы увидят, скажут — подготавливают разведку…"

«Я сначала подумала, что это какие-то морские котики…"

«У них и окоп там, в войнушку играют…"

— пользователи соцсетей.

Большинство горожан умилялись и веселились, наблюдая за детьми. И только единицы предположили, что такая игра чревата простудой.

Мама одного из первоклашек также позитивно отнеслась к подобным играм и отметила, что педагог любит детей и «делает все, чтобы им было комфортно и интересно».

В британской элитной школе Uppingham в Ратленде, где обучение стоит около трех миллионов рублей в год, мальчикам разрешили носить юбки. По мнению директора школы Ричарда Мэлони, это необходимо для того, «чтобы ученики самовыражались и не чувствовали себя ущемленными».